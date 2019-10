Григор: Аз съм ужасен певец, не ме карайте да пея

Звездата ни играе в сряда с американец в Стокхолм

Аз съм ужасен певец. Не ме карайте да пея.

Това отговори Григор Димитров на въпрос в блицинтервю преди турнира в Стокхолм. Въпросът бе за какво наистина няма талант.

Най-добрият български тенисист обаче има опит с пеенето, след като с Роджър Федерер и Томи Хаас изпълниха популярното парче на “Чикаго” от 80-те години Hard to say I'm sorry. По този повод фенове ги обявиха за нова група с име The one handed backhand boys (“Момчетата, които изпълняват бекхенд с една ръка”) и все още чакат нови изяви пред микрофоните.

Григор признава също, че не е добър в рисуването, но в кухнята се справя сравнително добре. Каква храна предпочита? От майка си или от баба си? Аз съм момчето на мама, отговори бившият шампион от финалите на АТП.

С какво би се занимавал, ако не бе станал професионален тенисист? Труден въпрос. С нещо, свързано със скорост, най-вероятно екстремни спортове. Кой е най-забавният играч във веригата на АТП? След толкова години в професионалния тенис е свикнал с почти всички и няма лоши отношения с никого.

Димитров е поставен под №2 в Стокхолм и играе с американския гигант Сам Куери. Мачът е в сряда, не преди 19,30 ч българско време. В шведската столица през 2013 г. Григор спечели първата си титла от календара на АТП, а игра и още два финала, които загуби от Томаш Бердих (Чех) и Хуан Мартин дел Потро (Арж).

В програмата на нашия тенисист до края на сезона влиза и турнирът от категорията “Мастърс 1000” в Париж. Димитров има намерение да участва и на двойки, което напоследък рядко му се случва. Той е записан заедно с Жоао Соуса (Пор), като двамата в момента са първи под линията за основната схема.