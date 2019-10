Организация, която искаше УЕФА да изхвърли България, крила секстормоз

Една от организациите, които искаха най-много България да бъде извадена от евроквалификациите, е прикрила сексуален тормоз през 2017 година. Това е окончателното заключение на Кралската комисия за фондациите, която приключи с едногодишното си разследване на дейността .

Kick it Out бе една от организациите заедно с Football Against Racism, които се опитаха да окажат невероятен натиск над дисциплинарната комисия на УЕФА да прескочи всичките си санкции за расизъм и да отиде на най-тежката - отстраняване от съревнованието.

Когато бе обявено наказанието, точно тя публикува съобщение, че го приема със свито сърце, защото очаквала от евроцентралата да удари по България за назидание на останалите. Дори обявиха, че евроцентралата трябва да промени всичките си правила, за да може да се санкционират по-тежко отборите и че има основна вина за разпространението на расизма във футбола.

Интересното е, че изпълнителната шефка на организацията по това време Пиара Пауър е работила по новия дисциплинарен правилник на УЕФА, който е в сила от 2013 г. точно по наказанията за расизъм и хомофобия.

Случаят, за който кралската комисия разследва Kick it Out, е заради изнасилване на служителка на парти преди 2 години. Не е ясно точно кой е виновен, но всички началници се опитали да го покрият.

Те дори я притиснали да не ходи до полицията, а вместо това уредили лечение при психиатър на техни разноски. Това станало без знанието на управителния съвет, а скандалът бил заметен доста бързо на ниските нива.

Единствената официална реакция била да се забрани употребата на алкохол в офисите на организацията. Някои служители били принудени да напуснат, защото не били съгласни с решенията.

“Заради важността на работата на тази организация е важно да подчертаем, че липсата на комуникация с властите е огромен пропуск в работата. Подобни неща са недопустими за тези, които задават дневния ред в обществото ни”, заяви говорителката на кралската комисия Трейси Хауърд. “Особено във футбола хората трябва да са сигурни, че се вземат правилните решения от страна на благотворителни фондации. Все пак парите идват от тях”, допълни тя.

Скандалът избухна точно седмица след като основателят и основен благодател на организацията лорд Херман Джордж Оусли изненадващо подаде оставка и напусна поста си.

Роденият в Гвиана барон Оусли бе един от най-изявените борци срещу расизма, заради което бе направен рицар от кралица Елизабет II и през 2001 година бе направен пожизнен благородник.

Сега обаче става ясно, че вероятно оттеглянето му е свързано с инцидента и предстоящото разследване.

Все пак другите обвинения за побой и принуда така и не били доказани, обявиха от кралската комисия.

Бордът на директорите на Kick it Out е съставен от представители на футболната асоциация на Англия, на Висшата лига и някои от клубовете в елита. В крайна сметка сега излиза, че точно те са покрили скандала за секстормоз, а в същото време призовават за строги наказания на България.

Нито една от организациите, които уж се борят с расизма във Великобритания, дори не реагира, когато целият тим на “Харингтън Бороу” напуска терена в мача за купата срещу “Йовил Таун” заради расистки обиди към вратаря им, нито поиска “Йовил Таун” да бъде изключен от турнира. Вместо това двубоят бе преигран и подкрепяният от откровени расисти “Йовил Таун” спечели безапелационно с 3:0 и продължи напред.

УЕФА в крайна сметка спази собствения си правилник, като ни наказа с 1 мач на празни трибуни плюс още един условно за скандала на евроквалификацията с Англия.

Последният ни двубой от пресевките е срещу Чехия в София.

Това означава, че ако евентуално стигнем финал за квота на финалите през март догодина и сме спечелили домакинството на жребия, то мачът ще остане на “Васил Левски”.

Заради скандала обаче оставка подаде президентът на БФС Борислав Михайлов и вече съюзът се управлява от вицето Михаил Касабов.