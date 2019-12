"Ливърпул" води и без VAR, но с 6 точки. "Брайтън" е най-облагодетелстван

"Ливърпул" ще е лидер в първенството на Англия и без VAR, сочи преизчисление на точките, като се игнорират решенията на видеоарбитрите. Единствено преднината на тима на Юрген Клоп няма да е невероятните 13 точки, а само 6 пред "Манчестър Сити".

Всъщност най-голям напредък в класирането би имал "Арсенал", който се придвижва с три места напред до 10-ото, а най-голям срив има при "Тотнъм", който пада 12-ото или с 6 по-зле от сегашното си положение.

"Ливърпул" не е и отборът, който печели най-много от VAR. От началото на сезона тимът е с 4 решения в негова полза и две против, което прави +2 общо.

Най-добре по този показател е "Брайтън" със 7 в своя полза и две против или +5. Следва "Саутхемптън" с +4 (5:1) и "Манчестър Юнайтед" с +3 (4:1). С +2 освен "Ливърпул" са още "Лестър" (5:3) и "Борнемът" (3:1). С +1 са "Тотнъм" (5:4), "Манчестър Сити" (4:3), "Бърнли" (3:2), "Кристъл Палас" (3:2), "Уотфорд" (2:1) и "Нюкасъл" (1:0).

Най-губещите отбори във Висшата лига са "Шефилд Юнайтед" и "Уулвърхемптън" с -6. "Вълците" нямат нито едно решение в собствена полза и 6 против, докато "Юнайтед" все пак има едно в своя полза.

На -1 са "Арсенал" (2:3), "Астън Вила" (1:2) и "Евертън" (1:2). "Челси" е с -2 (3:5), а "Уест Хем" с -3 (3:6). -4 е показателят на "Норич" (1:5).

