Вижте кой как гласува за "Футболист на годината"

https://www.24chasa.bg/sport/article/8050768 www.24chasa.bg 08.01.2020 16:13; 24 часа     

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 59-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“ и БФС. В гласуването участваха 112 спортни журналисти. За определянето на "Футболист №1" и "Треньор №1" те посочват призова тройка, като се присъждат съответно 3 точки, 2 точки и 1 точка. Футболист №1 за 2019 г. стана Димитър Илиев с 216 точки. Футболист №2 е Антон Недялков със 176 точки. Футболист №3 е Васил Божиков с 62 точки. Треньор №1 е Стойчо Младенов (226 точки) пред Петър Хубчев (129) и Станислав Генчев (116). По традиция журналистите посочват и победител в различните категории - най-добър вратар, защитник, полузащитник, нападател и чужденец в Първа професионална лига, най-прогресиращ млад играч и №1 в женския футбол. Ето и пълния вот за определянето на най-добрите в българския футбол за 2019 г.:

БНТ
Димитър Бошнаков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Петър Иванов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Росен Станчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

bTV
Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Флорина Иванова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Станимира Атанасова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Валери Генов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Райна Димитрова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Даниел Младенов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Нова телевизия и "Диема Спорт"
Борис Борисов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Гено Даскалов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Живко Миланов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Славчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Борис Мутафчиев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мираслав Арабаджиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Любослав Лозанов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Йоана Гочева
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Тодор Христов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Канал 3
Кирил Лулев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Лъчезар Балтанов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Яница Иванова

Филип Боков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Кирил Памуклийски
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Bulgaria On Air
Ваня Симонска
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Десислава Францова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Педро Еуженио
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

ТВ+
Иво Бързаков
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Родриго Енрике
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Радостин Спасов
Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

„Тема Спорт“
Желю Станков
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Aai?ae Eeeaa
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Виктор Гецов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Eaaeei Iiiia
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Никола Стефанов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Кристиян Димитров
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Любомир Изов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Димитър Иванов
Най-добър нападател: Найджъл Робърта
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Меридиан Мач"
Андрей Андреев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Костов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Богомил Русев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Илиев 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петков

Христо Бонински
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Родриго Енрике
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Виктор Попов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Людмил Христов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Ален Ожболт
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам
Най-прогресиращ футболист: Кристиан Добрев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"24 часа"
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Банов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

„Труд“
Боян Бойчев
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Страхил Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„Телеграф“
Иво Цукев
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Ивелин Попов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Николай Спасов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Монитор"
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стефан Стефанов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

„Стандарт“
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Преслав Боруков 3. Станислав Костов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Георги Дерменджиев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Живко Миланов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Милан Миятович
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: -

"Дневник"
Божидар Къртунов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Сега"
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Стоев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Душан Перниш
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Вандерсон
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Явор Евтимов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Паулиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Sportal.bg
Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Антон Недялков 2. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Иванов
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Милен Пейчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Филип Друмчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Страхил Попов 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Илия Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Дарик
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веско Вълчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Сисиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Георги Атанасов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Стоев 2. Ангел Стойков 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ралица Караджова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Велизар Попов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Дарик - Пловдив
Валери Станков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Шопов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Dsport.bg
Емил Евтимов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Лора Николаева
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Бойко Димитров
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Gong.bg
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -

Дориан Делчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Емануил Тодоров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Кристиан Димитров
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -

Николай Пашкуров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Ванеса Викторова

Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: -

Пламен Славов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Георги Терзиев
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Dir.bg
Динко Гоцев
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ивайло Димитров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БТА
Атанас Василев
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Боян Денчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Раул Албентоса
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Димитър Вельов
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Камен Хаджиев
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Живко Миланов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Найджъл Робърта
Най-добър чужденец в Първа лига: Ибрахима Конте
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Козмин Моци
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

БНР
Борислав Нинов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Анисе
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Христо Денев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Евандро
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БНР-Варна
Румен Генов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Панайотов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Васил Панайотов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Еврофутбол"
Ивайло Стоименов
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стоян Кукуванов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Дума"
Марин Милашки
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Тодор Неделев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Ивана Найденова

Владимир Николов
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Николай Бодуров
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Българска армия"
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"България днес"
Елица Младенова
Футболист №1: 1. Пламен Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Марица"
Дончо Донев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

24chasa.bg
Любомир Серафимов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Bgfootball.com
Емилиян Онуфриев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Витаутас Черниаускас
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Евандро
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Клуб Z
Валентин Маринов
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

На свободна практика
Румен Пайташев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Атанасов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Георги Петков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Иво Тонков
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Раул Албентоса
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Евандро
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Теодор Борисов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Gol.bg
Веселин Коларов
Футболист №1: 1. Страхил Попов 2. Васил Божиков 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

TribunaPlovdiv.bg
Цветан Инджов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Ферарио Спасов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Ален Ожболт
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Oiiia
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

В. "Борба"
Петко Павлов
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Антон Недялков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Красимир Балъков
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

ФотоБългария
Борис Мутафчиев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Пламен Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Милен Радуканов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Пресклуб "България"
Валентин Добчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -

Радио Пловдив
Йордан Данчев
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Шопов
№1 в женския футбол: Цветана Манчева

Списание „Спринт“
Николай Кръстев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Паулиньо
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: -

Ростислав Русев
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Найджъл Робърта
Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -

“Вяра“
Ташко Сульотов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„Уикенд“
Станил Йотов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„Земя“
Гаврил Гаврилов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

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