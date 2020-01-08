Вижте кой как гласува за "Футболист на годината"

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 59-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“ и БФС. В гласуването участваха 112 спортни журналисти. За определянето на "Футболист №1" и "Треньор №1" те посочват призова тройка, като се присъждат съответно 3 точки, 2 точки и 1 точка. Футболист №1 за 2019 г. стана Димитър Илиев с 216 точки. Футболист №2 е Антон Недялков със 176 точки. Футболист №3 е Васил Божиков с 62 точки. Треньор №1 е Стойчо Младенов (226 точки) пред Петър Хубчев (129) и Станислав Генчев (116). По традиция журналистите посочват и победител в различните категории - най-добър вратар, защитник, полузащитник, нападател и чужденец в Първа професионална лига, най-прогресиращ млад играч и №1 в женския футбол. Ето и пълния вот за определянето на най-добрите в българския футбол за 2019 г.:

БНТ

Димитър Бошнаков

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ивайло Ангелов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Петър Иванов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Росен Станчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стефан Георгиев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

bTV

Владислава Лазарова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Флорина Иванова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Станимира Атанасова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Валери Генов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Райна Димитрова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Даниел Младенов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова





Нова телевизия и "Диема Спорт"

Борис Борисов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Гено Даскалов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Живко Миланов 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Славчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Борис Мутафчиев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мираслав Арабаджиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Любослав Лозанов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Йоана Гочева

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Тодор Христов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Канал 3

Кирил Лулев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Лъчезар Балтанов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Яница Иванова

Филип Боков

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Кирил Памуклийски

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Bulgaria On Air

Ваня Симонска

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Александър Рангелов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Десислава Францова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Педро Еуженио

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

ТВ+

Иво Бързаков

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Родриго Енрике

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Радостин Спасов

Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

„Тема Спорт“

Желю Станков

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Росен Ангелов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Aai?ae Eeeaa

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Виктор Гецов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Янаки Димитров

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Eaaeei Iiiia

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Никола Стефанов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Георги Костадинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Кристиян Димитров

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Любомир Изов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Стивън Езе

Най-добър полузащитник: Димитър Иванов

Най-добър нападател: Найджъл Робърта

Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Меридиан Мач"

Андрей Андреев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Костов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Хали Тиам

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Богомил Русев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Илиев 3.Васил Божиков

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Димитър Димитров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петков

Христо Бонински

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Родриго Енрике

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Виктор Попов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Людмил Христов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3.Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Ален Ожболт

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Здравко Гюров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам

Най-прогресиращ футболист: Кристиан Добрев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"24 часа"

Едуард Папазян

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Найден Тодоров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Банов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Костадинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Константин Ботушаров

Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

„Труд“

Боян Бойчев

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Никола Спасов

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Страхил Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„Телеграф“

Иво Цукев

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Ивелин Попов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Момчил Лельов

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Надежда Кърликова

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Николай Спасов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Монитор"

Калин Караиванов

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Стивън Езе

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стефан Стефанов

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Стивън Езе

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

„Стандарт“

Пламен Вълков

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Преслав Боруков 3. Станислав Костов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Георги Дерменджиев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Живко Миланов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Милан Миятович

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: -

"Дневник"

Божидар Къртунов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Сега"

Свилен Кириловски

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Стоев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Душан Перниш

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Вандерсон

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Явор Евтимов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Паулиньо

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Sportal.bg

Мартин Томанов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Стоянов

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Антон Недялков 2. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Тошев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Иванов

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Денислав Денчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Милен Пейчев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Филип Друмчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Страхил Попов 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Илия Иванов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Дарик

Стефан Стоянов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Хали Тиам

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веско Вълчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Сисиньо

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Георги Атанасов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Стоев 2. Ангел Стойков 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ралица Караджова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Велизар Попов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Дарик - Пловдив

Валери Станков

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Станислав Шопов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Dsport.bg

Емил Евтимов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Лора Николаева

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Бойко Димитров

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Gong.bg

Бисер Тошев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: -

Дориан Делчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Емануил Тодоров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Кристиан Димитров

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: -

Николай Пашкуров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Ванеса Викторова

Blitz.bg

Румен Илиев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: -

Пламен Славов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Георги Миланов

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Георги Терзиев

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веселин Русинов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Dir.bg

Динко Гоцев

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Стивън Езе

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Венислав Кирилов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Хали Тиам

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Topsport.bg

Ангел Домусчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ивайло Димитров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БТА

Атанас Василев

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Боян Денчев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Раул Албентоса

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Димитър Вельов

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Камен Хаджиев

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Живко Миланов

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Найджъл Робърта

Най-добър чужденец в Първа лига: Ибрахима Конте

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Мирослав Димитров

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Козмин Моци

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

БНР

Борислав Нинов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Анисе

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Христо Денев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Евандро

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БНР-Варна

Румен Генов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Панайотов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Васил Панайотов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Еврофутбол"

Ивайло Стоименов

Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стоян Кукуванов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Дума"

Марин Милашки

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Тодор Неделев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Ивана Найденова

Владимир Николов

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Николай Бодуров

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Българска армия"

Александър Гигов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"България днес"

Елица Младенова

Футболист №1: 1. Пламен Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Марица"

Дончо Донев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Илиев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова

24chasa.bg

Любомир Серафимов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Bgfootball.com

Емилиян Онуфриев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Витаутас Черниаускас

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Евандро

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Клуб Z

Валентин Маринов

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Георги Костадинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Димитър Илиев

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На свободна практика

Румен Пайташев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

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TribunaPlovdiv.bg

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В. "Борба"

Петко Павлов

Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Антон Недялков 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Красимир Балъков

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

ФотоБългария

Борис Мутафчиев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Пламен Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Милен Радуканов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова

Пресклуб "България"

Валентин Добчев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: -

Радио Пловдив

Йордан Данчев

Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Шопов

№1 в женския футбол: Цветана Манчева

Списание „Спринт“

Николай Кръстев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Паулиньо

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: -

Ростислав Русев

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Хали Тиам

Най-добър нападател: Найджъл Робърта

Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: -

“Вяра“

Ташко Сульотов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„Уикенд“

Станил Йотов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„Земя“

Гаврил Гаврилов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова