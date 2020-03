Ивет Лалова поздрави във фейсбук жените по случай 8-ми март

"Благодаря ви, че ме вдъхновявате на и извън пистата. Благодаря ви, че се надигате и се борите за правата ни. Затова, че нарушавате стереотипите. На тези, които ежедневно ни показват колко силни можем да бъдем. На невероятните жени в моето семейство, най-вече на майка ми и сестра ми за това, че са най-любящите и грижливи жени в света от първия ден. Честит Международен ден на жената. Честит 8-ми Март, мили дами". Това написа във фейсбук профила си родната лекоатлетка Ивет Лалова по случай Деня на жената.

"Thank you for inspiring me on and off the track. Thank you for standing up and fight for our rights. For breaking barriers and stereotypes. To those who show us daily how strong we can be. To the amazing women in my famiglia and especially to my mom and sister, for being the most loving and caring in this world since day one! Happy international women’s day

Честит 8-ми Март, мили дами".