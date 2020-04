Звезда на “Левски” се пуска в мачове срещу фенове

Звездата на “Левски” Фелипе Нашименто ще се включи в онлайн мачове срещу фенове на футбола и електронните спортове. Португалският полузащитник използва времето си на социална изолация в дома си в София и се е записал за първия по рода си турнир по FIFA20, който ще излъчи двамата най-достойни да носят фланелката на “Левски” в електронните спортове.

Някой от регистрираните фенове за първия кръг на квалификациите за турнира - на 11 април от 11 часа, ще остане изненадан, тъй като ще влезе в онлайн футболна битка срещу актуален играч на “Левски”.

Най-добрите четирима от двата квалификационни дни - 11 и 12 април, определени след сблъсъци на директни елиминации, ще оформят финална осмица. Четвъртфиналите ще бъдат във формат Best of 3, a полуфиналитe ще се играят във формат Best of 5.

Победителите в надпреварата ще имат честта да защитават цветовете на любимия клуб в битки с грандовете на европейския и световен футбол. В комбинация с това те ще спечелят и карти за VIP ложата на стадион “Георги Аспарухов”, както и възможността да обсъждат и прилагат своите стратегии с играещия треньор – Симеон Славчев.