Федерер и Хаас се шегуват с Григор с думи от общата им песен

Григор Димитров написа, че заради дългата пауза без турнири заради пандемията от коронавирус тенисът му липсва.

Роджър Федерер и Томи Хаас не закъсняха с коментарите под публикацията на Димитров в Instagram. И швейцарецът, и германецът използваха думи от текста на парчето Hard to say I'm sorry на "Чикаго".

Димитров, Федерер и Хаас преди години изпяха този хит и бяха наречени TOBB (Групата на момчетата, които изпълняват бекхенд с една ръка).