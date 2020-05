Касияс поздрави Фабрегас за ЧРД в стила на Йода в деня на "Междузвездни войни"

Световният и двукратен европейски шампион с Испания Икер Касияс намери оригинален начин да поздрави във фейсбук двама рожденици на днешния 4 май.

Единият е съотборникът му в Ла Фурия Сеск Фабрегас, който навършва библейските 33 години, а другият... филмовата сага "Междузвездни войни", на която очевидно и двамата са големи почитател.

Касияс е написал поздрава си в стила на говорене на учителя джедай Йода, който използва обърнат словоред.

Felicidades amigo muchas! Celoso ponerte no ser. Acordarme facil es. е написал бившият капитан на Испания и "Реал" (Мадрид).

Горе-долу това може да се преведе като "Честито, приятелю, много! Ревнуваш недей да. Да помня, лесно е."

Испанските медии все пак успяха да разшифроват съобщението.

То води началото си от поздрава на Касияс за рождения ден на Дейвид Бекъм преди няколко дни, под който Фабрегас е поставил емотикон за ревност и написал: "Да видим дали ще се сетиш и за моя рожден ден".

А днешният ден е празник на "Междузвездни войни" заради фразата, с която се поздравяват джедаите: "Нека силата бъде с теб!" (May the Force be with you).

Фонетично тя съвпада и с израза "Нека 4 май бъде с теб!" (May the Fourth be with you).