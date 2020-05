Григор тренира за “Мастършеф” под прикритие

Григор Димитров е романтичен човек. Признава го още от първите си години в мъжкия тенис, когато обяви на света, че любимата му картина е “Целувката” на австрийския символист Густав Климт, а от филмите най-често гледа “Тетрадката”.

Вече 2 месеца един от спортните символи на България открива романтиката другаде. Не в моторите (макар че е влюбен в тях), както е написал поетът, а край готварската печка.

Заради пандемията от коронавирус Димитров не напуска САЩ. Къщата, в която е настанен, има корт в двора, тренира и във фитнеса. Направи общ сеанс в Instagram с американската легенда Винъс Уилямс и когато в края изпълни молбата ѝ да си покаже плочките, по-голямата от сестрите (почти) изпадна в транс от гледката, разкрита от вдигнатата фланелка.

Григор показа на феновете и таланта си в баскетбола, опитва голф и боулинг с бутилки от енергийната напитка с витамини за след тренировки, на която е рекламно лице. Пробва (успешно) и да катери връх с планински велосипед.

Направи се на

музикант с китара

и пиано

и все още участва в състезание сред тенисистите за най-голяма брада в карантината.

Но най-често е в кухнята. Влечението към готвенето е отдавна, а любимата му храна е приготвената от майка му Мария. Иначе предпочита пържоли. Тези дни показва, че спокойно може да се запише и за участие в “Мастършеф”. Кулинарните му уроци в социалните мрежи започнаха с американски курабийки, но продължиха с традиционни за нашите ширини манджи като мусака и пълнени чушки. Очаква се следващият му избор.

Днес Григор става на 29. Родителите му предпочетоха да запазят в тайна какво ще му кажат. Но и те чакат кога ще дойде краят на принудителната пауза. Официално турнири няма да има до 13 юли, но всички в тениса вече са подготвени за почивка поне до септември.

Бившият №3 в света не е безразличен към последствията от заразата с COVID-19. Нещо повече, дари респираторни апарати на болницата в родния си град Хасково.

Димитров бе избран за лице на корицата на списанието Hello Monaco, което излиза на английски. Той живее в княжеството и се включи в инициативата за борба с коронавирус. “Като спазваме социална дистанция, ние помагаме по най-добрия начин в борбата с пандемията. Един малък вирус обърна нагоре с краката нашия високотехнологичен свят и ни показа за какво обикновено не мислим в нормален ден. От началото на карантината в целия свят виждаме безброй примери на кураж, отдаденост, щедрост и любов. Това топли сърцата на всички.

С всяко преодоляно препятствие ние получаваме урок какво е важното в живота и научаваме нещо повече за себе си.

Няма съмнение, че

и след пандемията

слънцето отново

ще изгрее

Ние участваме заедно в този мач и нека това да е слънцето на единството и любовта към човечеството. Ето моите практични съвети как да действаме в карантината и след това.

Уважавайте професионалистите на първа линия, които ни помагат.

Грижете се за духа си: бъдете креативни, опитвайте нови неща, забавлявайте се. Четете, учете, рисувайте, молете се, пейте, медитирайте, играйте, слушайте.

Използвайте технологиите, за да останете невредими, и споделяйте вдъхновението си. Ценете малките неща, природата, хигиената, готвенето, основните задължения”, написа той.

Огромен ефект сред феновете и в света на тениса бе признанието на Димитров за ролята на любимия спорт и професия.

“Дните отминават, а аз не мога да спра да мисля колко ми липсват състезанията. За първи път от 24 години усещам истинска несигурност, когато излизам навън.

Липсва ми подготовката, да карам колата си към кортовете, пеперудите в стомаха, когато обявяват името ти на централния корт, когато започваш мача и за минута чувстваш, че светът спира и всички наоколо мислят за едно и също нещо, а ти се радваш, че си използвал открилия се шанс да си на това място. Благодарен съм на моя спорт, който ми даде всичко, което мога да пожелая (понякога с големи разочарования), научих неща, които излизат от границите на спорта. Непрекъснато се срещам с нови предизвикателства. Благодаря ти! Тенис, липсваш ми!

Благодаря на моите родители, че ми дадоха толкова ценни уроци в живота. Трябваше да порасна бързо, но в този процес се научих да прощавам и да обичам, да бъда упорит и да посрещам усмихнат предизвикателствата на живота. Научих се да не се отказвам.

От това, което ни се случва, можем само да научим нещо и да излезем от трудния период като по-добра версия на самите себе си. Нека се обичаме и да бъдем мили един към друг.

Любов и подкрепа от мен за всички. Ще се преборим заедно”, написа шампионът от финалите на АТП в Лондон през 2017 г.

Посланието му даде

повод на Роджър

Федерер и Томи Хаас да коментират с думи от текста на парчето Hard to say I'm sorry на “Чикаго”, което тримата изпяха преди няколко години и светът ги обяви за TOBB (Група на момчетата с бекхенд с една ръка). “Всеки има нужда от време, в което да не прави нищо” и “Дори и влюбените се нуждаят от почивка” бе изборът на швейцареца и германеца.

Димитров се включи и в кампанията на Европейската комисия за борба срещу пандемията от коронавирус. Целта на Global Response бе да се съберат 7,5 милиарда евро.

“Днес целият свят се изправя срещу силен и опасен противник и това е коронавирусът. От спорта научих, че заедно сме по-силни. Моят отбор има основната заслуга за всеки успех, който съм постигнал. Ето защо международните научни и изследователски организации са много важни за успеха в борбата с вируса. Нека дадем на най-добрите научни специалисти инструментите и подкрепата, за да разработят ваксина, лечение и диагностика срещу вируса. Това ще ни доближи до момента, в който ще чуем “Гейм, сет и мач” (като при победа в тениса). Нека се обединим за здравето на хората и да победим коронавируса”, прочете Григор в специално записания клип.

За Димитров, както и за всички най-важното е да е здрав. “Все още не съм достигнал върха. Сигурен съм, че най-доброто предстои” е цитат от интервю на нашия тенисист отпреди години. Няма причини да не му вярваме.