Сексапилна пианистка открива турнира с Григор и Джокович в Белград

Предизвикателната пианистка Лола Астанова ще е част от откриването на благотворителния тенис турнир Adria Tour в Белград, организиран от Новак Джокович, в който по покана на световния номер 1 ще участва и най-успелият български тенисист в историята Григор Димитров.

Родената в Узбекистан Лола има световна слава като може би най-сексапилната пианистка - част от прословутата й визия е да се явява за изпълненията си с високи токчета и много къси рокли. Така освен изключителен пианист тя провокира и предизвиква още по-голям интерес. А още през 2012 г. влиза и в Топ 10 на класация за модни икони в класическата музика.

Всъщност Астанова и Новак Джокович са приятели, а в навечерието на US Open през 2019 г. спретнаха и шоу за милионите фенове по света с дуетно изпълнение на два рояла, което предизвика истински бум в социалните мрежи. Двамата сътвориха версия на We Are The Champions на Queen - музиката всъщност идваше от рояла на Лола, докато Ноле имитираше, че свири на пиано в типичния си артистичен стил, използван за имитации на мнозина тенисисти и за шоу на и извън корта.

"И това е само след един урок! Честно - не мисля, че тази песен някога е звучала по-добре", написа Астанова с намигване към изпълнението на Джокович. "Браво, не забравяй да си напишеш домашното", добави пианистката от Ташкент. "Благодаря, професор Астанова", бе инстаграм ретурът от Новак.

Самата Астанова призовава феновете по света да подкрепят фондацията на Новак Джокович. А следствие на приятелството им Лола се включва и в церемонията по откриването на Adria Tour в Белград. Между официалното начало и два мача на двойки Астанова ще зарадва зрителите със своите изключителни музикални качества, но и с визията си. А след това ще бъде изтеглен и жребият, на който ще стане ясно в коя група ще попадне и срещу кои тенис звазди ще играе първите си мачове след карантината най-голямата българска звезда Григор Димитров.