Спорт по тв днес: ЦСКА - "Левски", още футбол от Германия, Англия, Испания, Италия, Норвегия, баскетбол, ММА и тенис

Спорт по тв днес: ЦСКА - "Левски", още футбол от Германия, Англия, Испания, Италия, Норвегия, баскетбол, ММА и тенис20.06.2020 07:09; 24 часа
14,30 ч Футбол, "Уотфорд" – "Лестър" "Диема спорт" 2 (пряко)
14,30 ч Футбол, "Фулъм" – "Брентфорд" "Нова спорт" (пряко)
15,00 ч Футбол, "Еспаньол" – "Леванте" MAX sport 4 (пряко)
16,00 ч Футбол, Бундеслига (комб.) Eurosport 2 (пряко)
16,15 ч Футбол, ЦСКА – "Левски" "Диема спорт" (пряко)
17,00 ч Футбол, "Брайтън" – "Арсенал" "Диема спорт" 2 (пряко)
17,00 ч Футбол, "Уест Бромич" – "Бирмингам" "Нова спорт" (пряко)
18,00 ч Футбол, "Атлетик" (Б) – "Бетис" MAX sport 4 (пряко)
18,15 ч Тенис, Ultimate tennis showdown Eurosport 1 (пряко)
18,45 ч Футбол, "Локо" (Пд) – "Славия" "Диема спорт" (пряко)
19,30 ч Футбол, "Уест Хем" – "Уулвърхемптън" "Диема спорт" 2 (пряко)
19,30 ч Баскетбол, "Морабанк" - "Гран Канария" "Нова спорт" (пряко)
20,00 ч Тенис, класики от АТП MAX sport 1
20,30 ч Футбол, "Торино" – "Парма" MAX sport 3 (пряко)
20,30 ч Футбол, "Хетафе" – "Ейбар" MAX sport 4 (пряко)
21,00 ч Футбол, "Ботев" (Пд) - "Ботев" (Вр) "Диема спорт" (пряко)
21,30 ч Футбол, "Молде" – "Розенборг" Eurosport 1 (пряко)
21,45 ч Футбол, "Борнемут" - "Кристал П" "Диема спорт" 2 (пряко)
22,30 ч Баскетбол, "Валенсия' – "Сарагоса" "Нова спорт" (пряко)
22,45 ч Футбол, "Верона" – "Каляри" MAX sport 3 (пряко)
23,00 ч Футбол, "Атлетико" (М) – "Валядолид" MAX sport 4 (пряко)
3,00 ч ММА MAX sport 2 (пряко)
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