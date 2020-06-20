Спорт по тв днес: ЦСКА - "Левски", още футбол от Германия, Англия, Испания, Италия, Норвегия, баскетбол, ММА и тенис

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Елена Паришева: С Ивелин не ни е страх от вируса! Футболистът се чувства отлично, всеки ден го посещават лекари, казва половинката му Бившият капитан на националния отбор по футбол Ивелин Попов е в отлично състояние, след като бе диагностициран с коронавирус. Това успокои пред "България Днес" неговата половинка - певицата Елена Паришева. Тя и двете им деца Ивелин-младши и Емма са с отрицателни

Звезда на "Лудогорец": Осиновете кученце! Якоб Свиерчук поема разходите за палетата на новите им стопани Звездата на "Лудогорец" Якоб Свиерчук и съпругата му Ала раздават кученца за осиновяване. Палетата са на около 50 дни, а футболното семейство обещава да поеме разходите на всички нови осиновители. "Футболистът и съпругата му Ала, предоставят кученца на около 50 дни , като поемат всички разходи , ваксини , обезпаразитяване