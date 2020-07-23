БФС реабилитира напълно Йордан Сталев

https://www.24chasa.bg/sport/article/8837390 www.24chasa.bg 23.07.2020 06:00; 24 часа     
Йордан Сталев

Бившият шеф на съдиите Йордан Сталев, който напусна след като ГДБОП влезе в офисите на БФС вече е напълно реабилитиран и включен в ранглистата за съдийските наблюдатели. Заради него е нарушено и правилото, че не може да си в тази листа, ако синът ти е действащ рефер. Дори в един момент Сталев за малко не се е върнал начело на съдийската комисия след жесток натиск от страна на президента на "Славия" Венцислав Стефанов.

Начело на листата са съдийските наблюдатели са членовете на съдийската комисия Костадин Стоичков (София), Петър Петров (Велико Търново), Георги Виделов (Бургас), Иван Вълчев (София), Георги Игнатов (София), Атанас Бозев (Пловдив), Кольо Данев (Варна) и Стоян Денев (Велико Търново). Следват Стоян Алексиев (София), Константин Писков (Пловдив), методистът Радан Мирянов (Варна), Евгени Георгиев (Пловдив), Николай Петров (Габрово), Йордан Иванов (София), Мартин Богдев (Бургас), Георги Йорданов (Велико Търново), Ахмед Ахмед (Бургас), Николай Ангелов (Самоков), Георги Нарлев (Силистра), Антон Генов (София), Кирил Манолов (София), Кирил Йорданов (София), Георги Славов (Плевен), както и двамата на ранглистата на УЕФА Ичко Лозев (Велико Търново) и Костадин Гергинов (София).

Водещият от Нова телевизия и бивш рефер Александър Костадинов е в листата за Втора лига, където е "Лудогорец ІІ". Другите са Асен Николов (Пазарджик), Владимир Владимиров (Кюстендил), Галина Донева (София), Георги Кордев (Благоевград), Георги Хаджийски (Пловдив), Ивайло Лазаров (Плевен), Иво Боев (София), Илко Топалов (Пловдив), Йордан Гулев (Пловдив), Йордан Дурчев (Велико Търново), Йосиф Ронков (Габрово), Камен Алексиев (Велико Търново), Красимир Василев (Русе), Красимир Стойчев (Стара Загора), Крум Стоилов (Благоевград), Николай Нанев (София), Стефан Иванов (Перник), Стоян Вътев (Бургас), Тихомир Боболов (Велико Търново), Димитър Костов (Бургас), Валери Цветков (Благоевград), Антон Терзиев (София), Борис Борисов (Варна), Милко Николов (София), Тихомир Костовски (София) и Любомир Войков (Русе).

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