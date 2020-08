Виктория Томова: Дори 8 теста за 8 дни не успяха да убедят италианците, че съм здрава

Във водовъртежа на същинска COVID-19 сага попадна първата ракета на България Виктория Томова. Вече близо 10 дни италиански журналисти и организаторите на турнира в Палермо твърдо отстояват позицията, че Томова има коронавирус и това е причината да се оттегли от участие в надпреварата. Макар и твърдо решила да запази мълчание по неприятната тема, Вики се съгласи да внесе яснота около ситуацията. Тя говори за първи път след случката в Италия специално за официалния сайт на БФ по тенис.

- Вики, може би трябва да започнем с въпроса, който неспирно ти се задава в последните дни. Здрава ли си?

- Слава богу, да. Наистина се уморих да го повтарям или доказвам. Нямате представа какви главоболия донесе цялата история на семейството ми и на близките хора около мен.

- Как се стигна до случилото се в Палермо?

- Честно казано ми е трудно да си го обясня и все още не разбирам отношението на домакините към мен. Пристигнах в Италия с отрицателен PCR тест от България. Веднага щом отидох обаче ми направиха бърз тест, който показа наличие на антитела. Всеки, който е запознат, знае какво означава това – вече съм прекарала вируса, но в момента не съм болна.

- Била ли си наясно, че си имала СОVID-19?

- Да, трябва да съм го изкарала на крак в края на юни. Когато бях в Белград, имах дни със силно главоболие и други неразположения. Тогава съм преминала през болестта.

- Какво стана в Палермо след бързия тест?

- Бих казала, че там изпаднаха в паника. Веднага ме поставиха едва ли не под ключ и ми направиха PCR. Той показа неопределен резултат. За първи път разбрах, че има и такава стойност – нито положителна, нито отрицателна, но организаторите казаха, че за тях това означава позитивен тест. Въпреки учудването ми, се съгласих на трети тест на италианска земя. Той показа отрицателен резултат и за мен, и за баща ми.

- И защо тогава всичко не си дойде на мястото, след като на практика имаш два отрицателни PCR теста и един неопределен?

- Този въпрос си задавам и аз. Те пожелаха да направят нов тест, който за наше учудване, според тях, е дал положителен резултат. Нямам обяснение как... Това беше в деня преди първия ми мач. И тогава вече започна истинско ходене по мъките. Третираха ме като заразно болна, караха ме с линейка от хотела до клиника, в която изолират само болни от коронавирус. И тестовете продължиха, с баща ми бяхме като опитни зайчета.

- Колко теста ти направиха?

- С отрицателния в България ми се събраха 8 за 8 дни. Но дори и този брой не успя да убеди италианците, че съм здрава. А ви уверявам, че вземането на секрет за теста никак не е приятно изживяване, особено когато се случва толкова често. Причини ми главоболие, болки в слепоочията и носа. Но се надявам всичко да е зад гърба ми. Получих подкрепа от близките ми хора, от федерацията по тенис. Благодаря на всички, които са неотлъчно до мен.

- На фона на тази неприятна история обаче дойде добрата новина, че влизаш в основната схема на US Open.

- Така е, хубаво е да има и положителни моменти. Това е голям шанс за мен да покажа на какво съм способна. Все още обаче не съм решила твърдо какво да предприема за US Open. С екипа ми ще вземем най-доброто решение, предвид ситуацията с коронавируса, тежките условия за пътуване и влизане в Америка и всички други фактори, които са от значение. Едно е сигурно – играя ли на US Open, ще дам всичко от себе си за едно добро представяне и за България. Нашият спорт може и да не носи медали на страната ни, но със сигурност успехите ни допринасят за престижа ѝ в огромното световно спортно семейство.