Спорт по телевизията днес22.11.2020 08:00; 24 часа
Неделя
9,00 ч Тенис на маса БНТ 3 (пряко)
9,20 ч Автомобилизъм, Формула 4 в Макао F+ (пряко)
11,05 ч Ски, СК (ж), слалом в Леви Eurosport 1 (пряко)
12,00 ч MotoGP, Гран при на Португалия (загр.) MAX sport 1 (пряко)
12,00 ч Баскетбол, УНИКС - „Химки“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
12,30 ч Футбол, „Черно море“ - „Ботев“ (Вр) „Диема спорт“ (пряко)
12,30 ч „Арена спорт“ БНТ 1 (пряко)
13,00 ч Moto 3, Гран при на Португалия MAX sport 1 (пряко)
13,15 ч Футбол, „Аякс“ - „Хераклес“ MAX sport 2 (пряко)
13,30 ч Футбол, „Фиорентина“ - „Беневенто“ MAX sport 3 (пряко)
13,30 ч Хокей на лед, „Салават Юлаев“ - „Барис“ „Нова спорт“ (пряко)
14,00 ч Футбол, „Фулъм“ - „Евертън“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
14,05 ч Ски, СК (ж), слалом в Леви Eurosport 1 (пряко)
14,15 ч Moto 2, Гран при на Португалия MAX sport 1 (пряко)
14,45 ч Снукър Eurosport 2 (пряко)
15,00 ч Футбол, „Ейбар“ - „Хетафе“ MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)
16,00 ч Футбол, „Шефилд Ю“ - „Уест Хем“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
16,00 ч Футбол, „Интер“ - „Торино“ MAX sport 3 (пряко)
16,00 ч Футбол, „Рома“ - „Парма“ MAX sport 2 (пряко)
16,30 ч Футбол, „Фрайбург“ - „Майнц 05“ Eurosport 2 (пряко)
16,50 ч Ски скокове, СК във Висла Eurosport 1 (пряко)
17,00 ч Баскетбол, „Естудиантес“ - „Уникаха“ „Нова спорт“ (пряко)
17,15 ч Футбол, „Кадис“ - „Реал С“ MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)
17,30 ч Футбол, „Локомотив“ (Пд) – ЦСКА 1948 „Диема спорт“ (пряко)
17,45 ч Футбол, „Твенте“ - „Айндховен“ MAX sport 1 (пряко)
18,00 ч Футбол, „Анже“ - „Лион“ RING (пряко)
18,30 ч Футбол, „Лийдс“ - „Арсенал“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1 (пряко)
19,00 ч Футбол, „Кьолн“ - „Унион“ Eurosport 2 (пряко)
19,00 ч Футбол, „Удинезе“ - „Дженоа“ MAX sport 3 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Гранада“ - „Валядолид“ MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)
19,30 ч Баскетбол, „Сарагоса“ - „Барселона“ „Нова спорт“ (пряко)
20,00 ч Тенис, финали на АТП в Лондон MAX sport 1 (пряко)
20,45 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
21,15 ч Футбол, „Ливърпул“ - „Лестър“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Наполи“ - „Милан“ MAX sport 3 (пряко)
22,00 ч Футбол, „Алавес“ - „Валенсия“ MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)
22,00 ч Футбол, „Лил“ - „Лориен“ RING (пряко)