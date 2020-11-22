Първи сняг в Предбалкана и по високите полета на Западна България се очаква да превали на 21 ноември, събота. Това прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/. В събота с усилване на вятъра от север ще проникне студен въздух. Ще бъде облачно, ще има и валежи, предимно слаби и на повече места в Северна и Западна България