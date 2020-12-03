Спорт по телевизията днес03.12.2020 08:00; 24 часа
9,00 ч Голф MAX sport 2 (пряко)
11,00 ч Голф MAX sport 1 (пряко)
12,00 ч Голф MAX sport 2 (пряко)
14,20 ч Биатлон, СК в Контиолахти Eurosport 1 (пряко)
14,45 ч Снукър Eurosport 2 (пряко)
15,00 ч Рали „Монца“ MAX sport 1 (пряко)
16,00 ч Хокей на лед, „Металург“ - СКА „Нова спорт“ (пряко)
17,20 ч Биатлон, СК в Контиолахти Eurosport 1 (пряко)
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1 (пряко)
19,00 ч Баскетбол, Евролига, „Зенит“ - „Фенербахче“ MAX sport 1 (пряко)
19,00 ч Баскетбол, Евролига, ЦСКА (М) - „Олимпиакос“ MAX sport 2 (пряко)
19,55 ч Футбол, Лига Европа, „Антверпен“ - „Лудогорец“ БНТ 1 (пряко)
19,55 ч Футбол, Лига Европа, „Милан“ - „Селтик“ БНТ 3 (пряко)
19,55 ч Футбол, Лига Европа, ЛАСК - „Тотнъм“ bTV Action (пряко)
19,55 ч Футбол, Лига Европа, „Цървена звезда“ - „Хофенхайм“ RING (пряко)
20,45 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
21,45 ч Баскетбол, Евролига, „Олимпия“ - „Панатинайкос“ MAX sport 2 (пряко)
22,00 ч Футбол, Лига Европа, „Клуж“ - ЦСКА БНТ 1 (пряко)
22,00 ч Футбол, Лига Европа, „Арсенал“ - „Рапид“ БНТ 3 (пряко)
22,00 ч Футбол, Лига Европа, „Йънг Бойс“ - „Рома“ bTV Action (пряко)
22,00 ч Футбол, Лига Европа, АЗ - „Наполи“ RING (пряко)
2,30 ч Футбол, „Васко да Гама“ - „Дефенса и Х“ MAX sport 3 (пряко)
2,30 ч Футбол, „Гремио“ - „Гуарани“ MAX sport 4 (пряко)
3,30 ч Футбол, „Спортинг Канзас С“ - „Минесота“ MAX sport 2 (пряко)
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