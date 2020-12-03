Спорт по телевизията днес

https://www.24chasa.bg/sport/article/9280701 www.24chasa.bg 03.12.2020 08:00; 24 часа     

9,00 ч Голф MAX sport 2 (пряко)

11,00 ч Голф MAX sport 1 (пряко)

12,00 ч Голф MAX sport 2 (пряко)

14,20 ч Биатлон, СК в Контиолахти Eurosport 1 (пряко)

14,45 ч Снукър Eurosport 2 (пряко)

15,00 ч Рали „Монца“ MAX sport 1 (пряко)

16,00 ч Хокей на лед, „Металург“ - СКА „Нова спорт“ (пряко)

17,20 ч Биатлон, СК в Контиолахти Eurosport 1 (пряко)

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1 (пряко)

19,00 ч Баскетбол, Евролига, „Зенит“ - „Фенербахче“ MAX sport 1 (пряко)

19,00 ч Баскетбол, Евролига, ЦСКА (М) - „Олимпиакос“ MAX sport 2 (пряко)

19,55 ч Футбол, Лига Европа, „Антверпен“ - „Лудогорец“ БНТ 1 (пряко)

19,55 ч Футбол, Лига Европа, „Милан“ - „Селтик“ БНТ 3 (пряко)

19,55 ч Футбол, Лига Европа, ЛАСК - „Тотнъм“ bTV Action (пряко)

19,55 ч Футбол, Лига Европа, „Цървена звезда“ - „Хофенхайм“ RING (пряко)

20,45 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)

21,45 ч Баскетбол, Евролига, „Олимпия“ - „Панатинайкос“ MAX sport 2 (пряко)

22,00 ч Футбол, Лига Европа, „Клуж“ - ЦСКА БНТ 1 (пряко)

22,00 ч Футбол, Лига Европа, „Арсенал“ - „Рапид“ БНТ 3 (пряко)

22,00 ч Футбол, Лига Европа, „Йънг Бойс“ - „Рома“ bTV Action (пряко)

22,00 ч Футбол, Лига Европа, АЗ - „Наполи“ RING (пряко)

2,30 ч Футбол, „Васко да Гама“ - „Дефенса и Х“ MAX sport 3 (пряко)

2,30 ч Футбол, „Гремио“ - „Гуарани“ MAX sport 4 (пряко)

3,30 ч Футбол, „Спортинг Канзас С“ - „Минесота“ MAX sport 2 (пряко)

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