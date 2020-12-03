По една на всеки три месечни осигуровки се губи в таксите на фондовете По една месечна осигуровка за втора пенсия от всеки три отива за плащане на такси на частните пенсионни фондове, вместо да се трупа в личната партида на хората, родени след 31 декември 1959 г. Това става ясно от последните отчети на деветте пенсионни компании пред Комисията