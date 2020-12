АС/DC са абсолютният хит при боксьорите

Песента при излизане на ринга е последен шанс за нахъсване преди боя

Боксът е повече шах, отколкото дама. Това каза Флойд Мейуедър на Антъни Джошуа след нокаута срещу Кубрат Пулев. А световният шампион призна, че е наблегнал повече на психологическата подготовка, отколкото на физическата преди боя. “Тялото ми е просто проводник на това, което иска мозъкът”, отсече Джошуа.

Песента при излизането на ринга е много важна като последна мотивация преди битката, смятат американски психолози. Традицията стартира в края на 80-те години на миналия век от САЩ, но все още никой не е предявил авторски права.

Бумът е след излизането на големите стадиони и използването на огромни зали, които имат изключителни звукови уредби.

Самият Джошуа в цялата си кариера е използвал четири песни. Най-често използва “Севън нейшън арми” на “Уайтстрейпс”, като дори феновете му я пеят. След това е “Да излезеш срещу най-трудния” на Гигс и “Виждам те да блестиш” на Найнс. Един път се пусна и на “Йе” на Бърна Бой, защото изпълнителят като него е от Нигерия. Но срещу Пулев излезе на “Суит Каролайна” на Нийл Даймънд.

Ето и своеобразен топ 10 на песните, на които излизат боксьорите:

“Ударен от гръм” на AC/DC

Хитът на хардрока винаги ще бъде свързван с великия Артуро Гати, един от големите в професионалния бокс. Заради това получава и прякорът си Гръм. 31 нокаута в кариерата говорят за всичко.

След това песента бе наследена от Мани Пакиао и още куп боксьори. Начело с Флойд Мейуедър-младши.

“Ударен от гръм” е парче от албума на групата “Острието на бръснача”, който излиза на 10 септември 1990 г.

Авторите му, разбира се, са Ангъс и Малкълм Йънг. Албумът става петорно платинен в Австралия. А в момента звучи от над 2 милиона мобилни телефона по цял свят, и то по легални сваляния.

“Загуби се” на Еминем

Хитът на рапъра Маршъл Брус Матърс III излиза на 28 октомври 2002 г. специално за филма “8-ма миля”. Написан е от него, Джеф Бас и Луис Ресто.

И от този момент е невероятен хит сред боксьорите.

Композицията спечели “Оскар” за най-добра оригинална песен и така стана първият хип-хоп хит с тази награда. След това взе и “Грами” за най-добра рап песен и най-добро представяне на соло рап. Бе една от трите хип-хоп песни, включени в листа на списание “Ролинг Стоун” за “500-те най-велики за всички времена”, като бе най-напред от тях на 166-о място. Има диамантен статут и е свалена над 10 милиона пъти само в САЩ.

“Мама каза да те нокаутирам” на LL Cool J

Тази песен се появява през 1990 г., когато боксът бе на върха на славата си. Тя е пълна с препратки към спорта, като има стихове за Мохамед Али, бокс със сенки и, разбира се, първото велико изречение “Не го наричай завръщане!”.

Самият певец признава, че идеята е дошла в след разговор с баба му, защото бил притеснен от новите рапъри. “О, мойто момче, просто ги нокаутирай”, му наредила тя. Самата баба дори се чува в края на песента с фазата “Тод, качи се горе и изхвърли боклука!”.

Преди излизането на тази песен всички наистина твърдяха, че кариерата на Джеймс Тод Смит замира. А тя го връща отново на върха. Печели “Ейми” и наградите на MTV.

Песента е толкова популярна, че някои боксьори дори използват фрази от нея в интервютата си. “Мама каза” излиза за първи път на 26 февруари 1991 г. А албумът с нея става златен с над 500 000 продадени копия.

“Шампионът е тук” на Лупе Фиаско

Тази песен придобива огромна популярност след излизането на филма на Уил Смит “Али”. Всички си спомнят момента, в който Мохамед Али се опитва да провали тренировките на Джордж Формън, като бие по тимпаните и крещи: “Шампионът е тук.”

Това всъщност е съвсем реална ситуация от боксовия свят и мнозина се опитват да го направят на песен. И най-добрата е на рапъра от Чикаго Лупе Фиаско. Или както е роден Васалу Мухамад Джако. Или Двойния Джей.

И от този момент мнозина го използват за влизане на ринга.

Интересното е, че самият певец е голям фен на бокса, но в компютърната му версия. Той е световен шампион в играта “Уличен боец”.

“Не можете да ни спрете” на Макфейдън и Уайтхед

Ритъм и блус дуетът Джим Фейдън и Джон Уайтхед създават хита си през април 1979 г. Тогава е наречен “новият химн на черна Америка”.

Това въодушевява и доста боксьори. Великият Лари Холмс, който е един от най-добрите за всички времена в свръхтежка категория, не излизаше на ринга без нея.

Но най-голяма популярност песента придоби с Пол Уилямс-Унищожителя. Един от най-свирепите бойци на ринга, прочут с индианския си петел.

Двамата правят и нова версия на песента си през 1983 г. Интересното е, че е използвана дори на конгрес на Демократическата партия, както и от президента Барак Обама по време на една от първите му пресконференции в Белия дом.

“Всичко, което правя, е да побеждавам” на DJ Халед

DJ Khaled, или Халед Мустафа Халед е доста силен играч в света на рапърите. А неговият микс е един от най-използваните на ринга и в ММА.

Хитът се появява в албума му “Победа” през 2010 г., който достига до ниво тройно платинен. В него са певецът Т-пейн и рапърите Лудакрис, Снуп Дог и Рик Рос. Написана е от Кристофър Бриджис, Калвин Бродус, Джони Молинг и Уилям Робърт.

Това е може би най-използваният хит в света на спорта. “Ню Йорк Никс”, “Денвър Нъгетс”, “Мемфис Гризлис”, “Индиана Пейсърс”, “Портланд Трейл Блейзърс”, “Кливланд Кавалийрс”, “Каролина Пантърс”, “Нашвил Придетърс” и “Финикс Сънс” го пускат на всеки домакински мач от НБА.

Няколко отбора по американски футбол също я използват. Скандалният куотърбек Тим Тийбо дори записа кавър на песента.

DMX (различни песни)

Рапърът DMX или Еърл Симънс по рождение и Dark Man X по дълъг прякор има може би най-много свои песни, които се използват от боксьори. Дори има и албумите “Голям шампион” и “Абсолютен”, които са посветени на този спорт.

Неговият най-голям фен на ринга бе Майк Тайсън, който задължително излизаше на негова песен. Дори в суперсблъсъка с Ленъкс Луис.

И до днес, когато чуят DMX, някои от феновете си представят Майк да влиза на ринга.

Проблемът е, че те понякога са преклено дълги и създават конфузия, докато прозвучи и последният акорд. Така на един от мачовете на Тайсън екипът му се щура по ринга, само и само шампионът да се изкефи докрай на влизането си.

“Ще те разтърсим” на “Куин”

Тази песен е от вечните, които никога няма да бъдат докоснати или заменени. Не само в бокса, но и в целия спорт. Вече 43 години, откакто се появи на бял свят.

Не могат да се преброят боксьорите, които са излизали на тази песен. Мани Пакиао, Оскар де ла Оя, Ленъкс Луис и още куп бойци я избраха.

Написана е от китариста на групата Брайън Мей. Част е от шестия студиен албум на “Куин” News of the World, който излиза през 1977 г. Списание “Ролинг Стоунс” я класира под номер 330 на класацията си “500-те вечни хита” през 2004 г. 5 години по-късно влиза и в “Залата на славата на наградите “Грами”.

Идеята на песента е да звучи заедно с We are the champions, което също си има своята привлекателност.

“Окото на тигъра” на Survivor

Тази песен е една от най-често свързваните с бокса песни, защото има огромна роля във филмите за Роки. Само няколко секунди от нея са достатъчни да те мотивират да зарежеш всичко и да започнеш да скачаш на въже или пък да се боксираш със сянка. Дори да си в средата на някой мол. Истерията около нея стигна до такива висини, че великият Мани Пакиао нае солиста на Survivor Джими Джеймисън да изпълни песента преди поседните му два боя.

Песента е част от третия албум на групата, който носи нейното име. Излиза на 29 май 1982 г. Написана е от Фанки Съливан (китара) и Джим Петеник (синтезатор). Записана е по изричното желание на Силвестър Сталоун за “Роки III”. След като “Куин” му отказват използването на Another One Bites the Dust.

Албумът е официално сертифициран като платинен, след като продава 2 милиона плочи. През 1983 година групата получава наградата “Ейми” за него.

Мелодията от “Роки”

Напълно нормално е точно тази мелодия да присъства сред най-популярните в бокса. Използва се от начинаещи, както и от доста опитни професионалисти.

Защото “Роки” е една легенда. Най-добрият филм, правен за бокса и историята. Не всички серии, разбира се. И сега продължава с “Крийд”.

Заради този филм Силвестър Сталоун неотдавна бе избран да влезе в боксовата Зала на славата, без да попада в нито една от категориите, в които се прави избор. И при вота събра невероятните 100% от гласовете.

Оригиналното заглавие е “Сега ще полетя”. Песента е дело на композитора Бил Конти, а текстът е на Керъл Конърс и Айн Робъртс. Изпълнява се от ДеЕта Уест и Нелсон Пигфорд. За първи път се появява през февруари 1977 г. Музиката се изпълнява от Джони Гарсия (барабани), Макс Бенет (баскитара), Денис Будимир (китара) и Майк Мелвоин (пиано). Има номинация за “Оскар” за оригинална филмова музика за 1977 г.

Това са най-популярните песни, на които излизат боксьорите. Разбира се, някои импровизират. Например Хюи Фюри си избра “Ти секси нещо” на “Хот чоколет” в подгряващите боеве на Антъни Джошуа - Кубрат Пулев.