Умря иконата на "Манчестър Сити" Колин Бел

На 74 години почина една от иконите на "Манчестър Сити" Колин Бел. Смъртта му не е свързана с коронавируса.

Прякорът на Бел бе Кралят на Кипакс, или трибуната на която стои агитката на отбора. Играл е само в три отбора през кариерата си "Бърнли", "Сити" и "Сан Хосе Ъткуейкс" в САЩ.

Шампион на англия за 1968 г., носител за купата за 1969 г., на суперкупата през 1968 и 1972 г, на купата на лигата за 1970 г. и победител в турнира за КНК за 1970 г.

Изиграл е над 400 мача за "Сити". За Англия има 48 срещи, включително и на световното през 1970 г.

Носител на Most Excellent Order of the British Empire или MBE, която носи титлата сър.

Една от трибуните на новия стадион на "Сити" носи неговото име.