Кой как гласува в 60-ата анкета "Футболист на годината"21.01.2021 14:20; 24 часа
Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 60-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“ и БФС.
БНТ
Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Петър Иванов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Доминик Янков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Росен Станчев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Кирил Десподов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Полина Ръсина
Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Йомов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Илиян Енев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Бюлент Мюмюнов
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Валентин Антов 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Илия Груев 2. Стамен Белчев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
bTV
Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Валери Генов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Матиас Курьор
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Нова телевизия и "Диема Спорт"
Георги Славчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Иван Коконов
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Любослав Лозанов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Васил Божиков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Антони Здравков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Диан Станчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Андрей Гълъбинов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стойчо Младенов 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Гаюс Макута
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Ясен Деянов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Йордан Георгиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Петър Занев
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Александър Димитров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Кирил Лулев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Мавис Чибота
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Вивиан Бесет
Филип Боков
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Страхил Попов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Александър Димитров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Bulgaria On Air
Ваня Симонска
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Александър Димитров 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Антон Недялков 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Моника Симеонова
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Кирил Десподов 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Борислав Цонев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Марин Петков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Тема Спорт"
Желю Станков
Футболист №1: 1. Петър Занев 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Хари Латифян
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Бирсент Карагарен 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стойчо Младенов 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Любослав Пенев 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Никола Спасов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Явор Пиргов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Любослав Пенев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Иван Карджов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Мач Телеграф"
Андрей Андреев
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Алекс Сантана
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Христо Бонински
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Доминик Янков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Людмил Христов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Богомил Русев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Камбуров 3. Петър Занев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Златомир Загорчич 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Алекс Сантана
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"24 часа"
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Димитър Димитров 3. Александър Тунчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Момчил Цветанов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Лукас Салинас
Най-прогресиращ футболист: Светослав Вуцов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Георги Банов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Доминик Янков 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Димитър Димитров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Страхил Попов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Любослав Пенев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
"Труд"
Боян Бойчев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Телеграф"
Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стамен Белчев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Иво Цукев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Мартин Камбуров 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Галин Иванов
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Татяна Манова
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Каули Оливейра
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
"Монитор"
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Стефан Стефанов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Андрей Гълъбинов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Стандарт"
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Преслав Боруков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Луков
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Александър Томаш
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Преслав Боруков
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Дневник"
Божидар Къртунов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Брадли Мазику
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
"Сега"
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Явор Евтимов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Доминик Янков 3. Станислав Иванов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Красимир Балъков 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Брадли Мазику
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Алекс Сантана
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Sportal.bg
Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Божидар Краев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Божидар Краев 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Парвиз Умарбаев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Филип Друмчев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Димитър Илиев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Иван Дюлгеров
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Гаюс Макута
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Петър Занев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Илия Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Димитър Димитров 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Матиас Курьор
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Мартин Стоичков
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Десислава Францова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Веселин Великов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Дарик
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Валентин Грънчаров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Луков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Густаво Бусато
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Веселин Вълчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Петър Занев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Матиас Курьор
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Dsport.bg
Димитър Пенев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Галин Иванов
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Николай Киров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Лора Рашеева
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Златомир Загорчич 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Гаюс Макута
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Gong.bg
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Петър Занев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Найджъл Робърта
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Дориан Делчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Луков 3. Доминик Янков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Мартин Александров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Николай Пашкуров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Светослав Ковачев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Юри Славчев
Футболист №1: 1. Мартин Луков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Пламен Славов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Антон Недялков 3. Бирсент Карагарен
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Станислав Иванов 2. Георги Йомов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Димитър Димитров 3. Веселин Великов
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Андреа Христов
Най-добър полузащитник: Илиан Илиев-младши
Най-добър нападател: Георги Йомов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каули Оливейра
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Dir.bg
Александър Сотиров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Николай Петров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кристиян Малинов 3. Кристиан Димитров
Треньор №1: 1. Златомир Загорчич 2. Николай Киров 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Александър Цветков
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Стамен Белчев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Полина Ръсина
Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Атанас Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Брадли Мазику
Най-добър полузащитник: Амос Юга
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Виктор Вутов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Димитър Димитров 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Гаюс Макута
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
БТА
Димитър Вельов
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Димитър Димитров 2. Николай Киров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Атанас Василев
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Страхил Попов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стойчо Младенов 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Преслав Боруков
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Александър Димитров 3. Антони Здравков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Боян Денчев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Георги Костадинов 3. Страхил Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Димитър Димитров 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
БНР
Илиян Христов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
БНР-Пловдив
Йордан Данчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Петър Занев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Илиан Илиев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Иван Коконов
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Диана-Михаела Атанасова
"Българска армия"
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Андрей Гълъбинов 2. Божидар Краев 3. Валентин Антов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Георги Тодоров 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Доминик Янков
Най-добър нападател: Преслав Боруков
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"България днес"
Елица Младенова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Александър Димитров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Борислав Цонев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Марица"
Дончо Донев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
24chasa.bg
Любомир Серафимов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Доминик Янков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
БАСЖ
Румен Пайташев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Камбуров 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Иво Тонков
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Матиас Курьор
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Венелин Кринков
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Петър Занев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Стамен Белчев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Иван Коконов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Диниш Алмейда
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Gol.bg
Веселин Коларов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Валентин Антов 3. Преслав Боруков
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Любослав Пенев 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Алюн Фол
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Tribuna Plovdiv
Цветан Инджов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Георги Йомов
Треньор №1: 1. Никола Спасов 2. Николай Киров 3. Димитър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Георги Йомов
Най-добър нападател: Атанас Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Станислав Работов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Списание "Спринт"
Николай Кръстев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Филип Кръстев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Филип Кръстев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
"Вяра"
Ташко Сульотов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Матиас Курьор
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Струма"
Иван Делчев
Футболист №1: 1. Кристиян Малинов 2. Димитър Илиев 3. Андрей Гълъбинов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Лукас Салинас
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Novsport.com
Костадин Джорджев
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Любослав Пенев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Валентин Антов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Емил Арсов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Мартин Камбуров 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Иван Колев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Илиан Илиев-младши
№1 в женския футбол: Тея Пенкова
"Земя"
Гаврил Гаврилов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Петър Занев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Николай Киров 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Агенция "Фокус"
Венцислав Драгоманов
Футболист №1: 1. Валентин Антов 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Илиан Илиев 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Даниел Наумов
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Борба"
Петко Павлов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Валентин Антов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Николай Киров 3. Красимир Балъков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Матиас Курьор
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
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