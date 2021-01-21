Кой как гласува в 60-ата анкета "Футболист на годината"

Димитър Илиев: Наградите са и за чичо, който ме запали по футбола, а сега ме гледа горд от небето

Избраният за втора поредна година за футболист №1 на България Димитър Илиев даде специално интервю за “24 часа”. - Честита втора победа в анкетата “Футболист на годината”. Сам сподели, че за 2019 г. си бил приятно изненадан и си разбрал, че ще си номер 1, чак след обявяването на Антон Недялков за първи подгласник