Спорт по телевизията днес19.02.2021 07:08; 24 часа
10,30 ч Тенис, Australian Open Eurosport 1 (пряко)
10,50 ч Ски, СП в Кортина д'Ампецо, гигантски слалом (м) Eurosport 2/БНТ 3 (пряко)
14,00 ч Снукър Eurosport 2 (пряко)
14,20 ч Ски, СП в Кортина д'Ампецо, гигантски слалом (м) Eurosport 1/БНТ 3 (пряко)
16,00 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
17,30 ч Футбол, „Монтана“ - ЦСКА 1948 „Диема спорт“ (пряко)
18,30 ч Волейбол, ЦСКА - „Левски“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Фиорентина“ - „Специя“ MAX sport 3 (пряко)
20,45 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
21,30 ч Футбол, „Арминия“ - „Волфсбург“ Eurosport 2 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Уотфорд“ - „Дарби“ „Нова спорт“ (пряко)
21,45 ч Футбол, „Каляри“ - „Торино“ MAX sport 3 (пряко)
21,45 ч Баскетбол, Евролига, „Цървена звезда“ - „Зенит“ MAX sport 1 (пряко)
22,00 ч Футбол, „Уулвърхемптън“ - „Лийдс“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
22,00 ч Футбол, „Бетис“ - „Хетафе“ MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)
22,00 ч Футбол, „Брест“ - „Лион“ RING (пряко)
22,00 ч Баскетбол, Евролига, „Валенсия“ - MAX sport 2 (пряко)
23,30 ч Голф Eurosport 2 (пряко)
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