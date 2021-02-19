Байдън обещава да отпусне 4 милиарда долара за програмата за ваксини КОВАКС САЩ заявиха пред Съвета за сигурност на ООН, че оттеглят искането на правителството на Доналд Тръмп за въвеждане на санкции срещу Иран от страна на световната организация, предаде Ройтерс. И.д. представител на САЩ в ООН Ричард Милс уведоми за това решение органа с писмо