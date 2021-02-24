Спорт по телевизията днес24.02.2021 02:02; 24 часа
8,00 ч Тенис, турнир за мъже в Сингапур MAX sport 1 (пряко)
10,00 ч Тенис, турнир за жени в Аделаида F+/Sport+ HD (пряко)
12,45 ч Колоездене, обиколка на ОАЕ Eurosport 1 (пряко)
13,30 ч Тенис, турнир за мъже в Монпелие MAX sport 2 (пряко)
14,55 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
18,30 ч Волейбол, „Локомотив“ (Пд) - „Нефтохимик“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
18,30 ч Хокей на лед, „Йокерит“ - „Витяз“ „Нова спорт“ (пряко)
18,30 ч Лека атлетита Eurosport 1 (пряко)
18,50 ч Ски скокове, СП в Оберстдорф Eurosport 2 (пряко)
19,00 ч Футбол, Лига Европа, „Тотнъм“ - „Волфсбергер“ RING (пряко)
19,45 ч Футбол, „Грьонинген“ - „Фейенорд“ MAX sport 1 (пряко)
20,00 ч Футбол, „Барселона“ - „Елче“ MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)
20,00 ч Тенис, турнир за мъже в Монпелие MAX sport 2 (пряко)
21,00 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Престън“ - „Куинс ПР“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
22,00 ч Футбол, Шампионска лига, „Аталанта“ - „Реал“ bTV Action (пряко)
22,00 ч Футбол, Шампионска лига, „Борусия“ (М) - „Манчестър С“ RING (пряко)
0 ч NHL, “Флорида“ - „Далас“ MAX sport 2 (пряко)
0,15 ч Футбол, „Универсидад СВ“ - „Каракас“ MAX sport 4 (пряко)
2,30 ч Футбол, „Роял Пари“ - „Гуарани“ MAX sport 4 (пряко)
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