Тази реплика, колкото и забавно да звучи, е съвсем сериозна. Талантливият актьор я изрича по време на тренировките за новия си сериал “Отдел “Издирване”. В него той изпълнява главната роля - на шефа на специален отряд, който се занимава с тежки престъпления. За да е всичко максимално автентично в него, Вергов и колегите му се учат да стрелят