Силите на Федерер стигнаха за 1 победа

Силите на Роджър Федерер след 14 месеца извън тениса стигнаха за една победа. Носителят на 20 титли от “Големият шлем” 39-годишен швейцарец пропусна мачбол и отпадна в Доха след 6:3, 1:6, 5:7 с Николоз Басилашвили. За миналия сезон грузинецът спечели само 4 мача във веригата на АТП.

Аз съм човек от старата школа. По време на възстановяването един път си взех ледена вана, но не ми хареса и не повторих. От 9 месеца не пия противовъзпалителни. Но се чувствам добре. Връщам се в стария ритъм - след мач вземам душ, храня се, правят ми масаж и лягам да спя”, сподели Федерер след първия мач в Катар.

За първи път той се появи на турнир с обувки, различни от Nike. Дори и след раздялата си с фирмата и преминаването към Uniqlo, Федерер продължи да играе с модели на американския гигант. В Доха обаче Роджър бе с продукт на швейцарската фирма On, в която той е съсобственик. The Roger Pro са изработени според стъпалото на тенисиста и по тази причина още не са в продажба. Преди няколко месеца на пазара се появиха първите два модела на On, които обаче са само за ходене.