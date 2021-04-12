Спорт по телевизията днес

https://www.24chasa.bg/sport/article/9698702 www.24chasa.bg 12.04.2021 08:08; 24 часа     
Снимка: Национална волейболна лига

12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Монте Карло MAX sport 1/MAX sport 2 (пряко)

13,00 ч Колоездене, обиколка на Турция Eurosport 1 (пряко)

17,00 ч Волейбол, „Хебър“ - „Нефтохимик“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

19,00 ч Баскетбол, „Берое“ - „Черноморец“ MAX sport 2 (пряко)

19,30 ч Футбол, „Берое“ - „Етър“ „Диема спорт“ (пряко)

19,30 ч Хокей на лед, СКА – ЦСКА „Нова спорт“ (пряко)

20,00 ч Футбол, „Уест Бромич“ - „Саутхемптън“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

20,00 ч Баскетбол, Евролига, „Зенит“ - „Панатинайкос“ MAX sport 1 (пряко)

21,30 ч Футбол, „Хофенхайм“ - „Байер“ Eurosport 2 (пряко)

21,45 ч Футбол, „Беневенто“ - „Сасуоло“ MAX sport 3 (пряко)

22,00 ч Футбол, „Селта“ - „Севиля“ MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)

22,15 ч Футбол, „Брайтън“ - „Евертън“ „Диема спорт“ 2 (пряко)

Други от Спорт

Снимка: Национална волейболна лига

Спорт по телевизията днес

Снима: фейсбук на "Болоня"

Искрицата в националния Антов за втори път на 0 срещу "Рома" насред Рим

Лолита Османова

Лолита: Никога не съм била в България

Халфът на “Реал” Каземиро не може да разбере къде се намира след финт на Лионел Меси в Мадрид, където “Барса” загуби с 2:1.

Меси без Роналдо в Ел Класико - 7 мача, 0 гола, 0 асистенции

Посрещнаха с погача последните български медалисти от европейското в Москва

Посрещнаха с погача последните български медалисти от европейското в Москва

Александър Ляфтов от "Хебър" атакува, а Жани Желязков от "Нефтохимик" е разперил ръце с надежда да го спре по време на първия мач от финалния плейоф във волейболната Суперлига за мъже. Пазарджиклии спечелиха с 3:1 и поведоха в серията. СНИМКА: НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА

“Хебър” поведе на “Нефтохимик” в битката за титлата в Суперлигата по волейбол

Покажи още

Последно от

Видеосъдържание

Съветите на специалиста

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

  • mila
  • mama
  • zdrave
24 часа TV
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.