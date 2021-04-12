Във вторник, 13 април, температурата може да стигне до 25-26 градуса, ако нещо не се обърка, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в студиото на Би Ти Ви. До Великден обаче ще има сняг в изобилия в зимните ски курорти, каза той. Дотогава ще се задържи и студено, с отрицателни аномалии, заради които има опасност от измръзване на земеделските