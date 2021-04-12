Спорт по телевизията днес12.04.2021 08:08; 24 часа
12,00 ч Тенис, турнир за мъже в Монте Карло MAX sport 1/MAX sport 2 (пряко)
13,00 ч Колоездене, обиколка на Турция Eurosport 1 (пряко)
17,00 ч Волейбол, „Хебър“ - „Нефтохимик“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
19,00 ч Баскетбол, „Берое“ - „Черноморец“ MAX sport 2 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Берое“ - „Етър“ „Диема спорт“ (пряко)
19,30 ч Хокей на лед, СКА – ЦСКА „Нова спорт“ (пряко)
20,00 ч Футбол, „Уест Бромич“ - „Саутхемптън“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
20,00 ч Баскетбол, Евролига, „Зенит“ - „Панатинайкос“ MAX sport 1 (пряко)
21,30 ч Футбол, „Хофенхайм“ - „Байер“ Eurosport 2 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Беневенто“ - „Сасуоло“ MAX sport 3 (пряко)
22,00 ч Футбол, „Селта“ - „Севиля“ MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)
22,15 ч Футбол, „Брайтън“ - „Евертън“ „Диема спорт“ 2 (пряко)