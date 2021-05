Продадоха потник на Майкъл Джордан за 1,38 милиона долара

Американската рок група "Стикс" оповести, че ще издаде нов албум следващия месец, предаде ЮПИ, цитирана от БТА. Тавата - първата от четири години на популярната формация, е озаглавена "Crash of the Crown" и ще се появи на музикалния пазар на 14 юни. "Нова ера на надежда, оцеляване и благоденствие идва с излизането на новия студиен албум "Crash of