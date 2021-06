Европейското по футбол започна, макар и с година закъснение (Снимки)

Точно година по-късно стартира европейското първенство по футбол.

То ще се проведе в 11 града от 11 различни страни, а участниците във финалната фаза са 24.

В мача на откриването в момента на Олимпийския стадион в Рим играят Турция и Италия.

Ето техните стартови състави:

Турция: Чакър, Челик, Мераш, Демирал, Сеюнджю, Туфан, Язъджи, Йокушлу, Чалханоглу, Йълмаз, Караман.

Италия: Донарума, Спинацола, Киеллини, Бонучи, Флоренци, Жоржиньо, Локатели, Инсиние, Барела, Берарди, Имобиле.

Франческо Тоти и Алесандро Неста изпратиха няколко топки към трибуните, за да ознаменуват завръщането на феновете.

16 000 зрители бяха допуснати на стадиона.

Преди това с пищна церемония, изобилие от цветове и песента "Nessun Dorma", с която през 1990 г. бе дадено началото на европейското първенство в Италия, на оперния певец Андреа Бочели откриха европейско първенство.

Представена бе и официалната песен на Евро 2020 We Are the People на Диджей Мартин Гарикс, Боно и Ди Едж от U2.