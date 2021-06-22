Столични дербита за старт на първенството, вечното е в 9-и кръг (пълна програма)

Новото първенство започва с куп дербита. Още в началото на първенството е сблъсъка на цесекатата ФК ЦСКА 1948 - ЦСКА, както и най-стария столичен сблъсък "Левски" - "Славия". Отделно е и дербито между първия и втория от миналото първенство "Локо" (Пд) - "Лудогорец".
Така вечното дерби ще се играе в 9-ия кръг на първенството. Тогава е и пловдивското.
Ето пълната програма:
I кръг
„Ботев“ (Вр) - „Арда“
„Левски“ - „Славия“
„Царско село“ - „Черно море“
„Ботев“ (Пд) - „Пирин“
„Берое“ - „Локо“ (Сф)
„Локо“ (Пд) - „Лудогорец“
ФК ЦСКА 1948 - ЦСКА
II кръг
„Арда“ - ЦСКА
„Лудогорец“ - ФК ЦСКА 1948
„Локо“ (Сф) - „Локо“ (Пд)
„Пирин“ - „Берое“
„Черно море“ - „Ботев“ (Пд)
„Славия“ - „Царско село“
„Ботев“ (Вр) - „Левски“
III кръг
„Левски“ - „Арда“
„Царско село“ - „Ботев“ (Вр)
„Ботев“ (Пд) - „Славия“
„Берое“ - „Черно море“
„Локо“ (Пд) - „Пирин“
ФК ЦСКА 1948 - „Локо“ (Сф)
ЦСКА - „Лудогорец“
IV кръг
„Арда“ - „Лудогорец“
„Локо“ (Сф) – ЦСКА
„Пирин“ - ФК ЦСКА 1948
„Черно море“ - „Локо“ (Пд)
„Славия“ - „Берое“
„Ботев“ (Вр) - „Ботев“ (Пд)
„Левски“ - „Царско село“
V кръг
„Царско село“ - „Арда“
„Ботев“ (Пд) - „Левски“
„Берое“ - „Ботев“ (Вр)
„Локо“ (Пд) - „Славия“
ФК ЦСКА 1948 - „Черно море“
ЦСКА - „Пирин“
„Лудогорец“ - „Локо“ (Сф)
VI кръг
„Арда“ - „Локо“ (Сф)
„Пирин“ - „Лудгорец“
„Черно море“ - ЦСКА
„Славия“ - ФК ЦСКА 1948
„Ботев“ (Вр) - „Локо“ (Пд)
„Левски“ - „Берое“
„Царско село“ - „Ботев“ (Пд)
VII кръг
„Ботев“ (Пд) - „Арда“
„Берое“ - „Царско село“
„Локо“ (Пд) - „Левски“
ФК ЦСКА 1948 - „Ботев“ (Вр)
ЦСКА - „Славия“
„Лудогорец“ - „Черно море“
„Локо“ (Сф) - „Пирин“
VIII кръг
„Арда“ - „Пирин“
„Черно море“ - „Локо“ (Сф)
„Славия“ - „Лудогорец“
„Ботев“ (Вр) – ЦСКА
„Левски“ - ФК ЦСКА 1948
„Царско село“ - „Локо“ (Пд)
„Ботев“ (Пд) - „Берое“
IX кръг
„Берое“ - „Арда“
„Локо“ (Пд) - „Ботев“ (Пд)
ФК ЦСКА 1948 - „Царско село“
ЦСКА - „Левски“
„Лудогорец“ - „Ботев“ (Вр)
„Локо“ (Сф) - „Славия“
„Пирин“ - „Черно море“
X кръг
„Арда“ - „Черно море“
„Славия“ - „Пирин“
„Ботев“ (Вр) - „Локо“ (Сф)
„Левски“ - „Лудогорец“
„Царско село“ - ЦСКА
„Ботев“ (Пд) – ФК ЦСКА 1948
„Берое“ - „Локо“ (Пд)
XI кръг
„Локо“ (Пд) - „Арда“
ФК ЦСКА 1948 - „Берое“
ЦСКА - „Ботев“ (Пд)
„Лудогорец“ - „Царско село“
„Локо“ (Сф) - „Левски“
„Пирин“ - „Ботев“ (Вр)
„Черно море“ - „Славия“
XII кръг
„Арда“ - „Славия“
„Ботев“ (Вр) - „Черно море“
„Левски“ - „Пирин“
„Царско село“ - „Локо“ (Сф)
„Ботев“ (Пд) - „Лудогорец“
„Берое“ - ЦСКА
„Локо“ (Пд) – ФК ЦСКА 1948
XIII кръг
ФК ЦСКА 1948 - „Арда“
ЦСКА - „Локо“ (Пд)
„Лудогорец“ - „Берое“
„Локо“ (Сф) - „Ботев“ (Пд)
„Пирин“ - „Царско село“
„Черно море“ - „Левски“
„Славия“ - „Ботев“ (Вр)
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