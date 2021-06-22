Столични дербита за старт на първенството, вечното е в 9-и кръг (пълна програма)

Четвъртък и петък ще са най-горещите дни у нас през юни, като за София се очакват 33-34 градуса. От този четвъртък до почивните дни през тази седмица ще има повишение на температурите в страната - до 38-39 градуса на отделни места. Предстои ни седмица и период в страната, през който температурите ще се повишат бързо и от ден на ден все на по-малко