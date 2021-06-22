Столични дербита за старт на първенството, вечното е в 9-и кръг (пълна програма)

22.06.2021 11:16;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/9913085 www.24chasa.bg

Новото първенство започва с куп дербита. Още в началото на първенството е сблъсъка на цесекатата ФК ЦСКА 1948 - ЦСКА, както и най-стария столичен сблъсък "Левски" - "Славия". Отделно е и дербито между първия и втория от миналото първенство "Локо" (Пд) - "Лудогорец".

Така вечното дерби ще се играе в 9-ия кръг на първенството. Тогава е и пловдивското.

Ето пълната програма:

I кръг

„Ботев“ (Вр) - „Арда“

„Левски“ - „Славия“

„Царско село“ - „Черно море“

„Ботев“ (Пд) - „Пирин“

„Берое“ - „Локо“ (Сф)

„Локо“ (Пд) - „Лудогорец“

ФК ЦСКА 1948 - ЦСКА

II кръг

„Арда“ - ЦСКА

„Лудогорец“ - ФК ЦСКА 1948

„Локо“ (Сф) - „Локо“ (Пд)

„Пирин“ - „Берое“

„Черно море“ - „Ботев“ (Пд)

„Славия“ - „Царско село“

„Ботев“ (Вр) - „Левски“

III кръг

„Левски“ - „Арда“

„Царско село“ - „Ботев“ (Вр)

„Ботев“ (Пд) - „Славия“

„Берое“ - „Черно море“

„Локо“ (Пд) - „Пирин“

ФК ЦСКА 1948 - „Локо“ (Сф)

ЦСКА - „Лудогорец“

IV кръг

„Арда“ - „Лудогорец“

„Локо“ (Сф) – ЦСКА

„Пирин“ - ФК ЦСКА 1948

„Черно море“ - „Локо“ (Пд)

„Славия“ - „Берое“

„Ботев“ (Вр) - „Ботев“ (Пд)

„Левски“ - „Царско село“

V кръг

„Царско село“ - „Арда“

„Ботев“ (Пд) - „Левски“

„Берое“ - „Ботев“ (Вр)

„Локо“ (Пд) - „Славия“

ФК ЦСКА 1948 - „Черно море“

ЦСКА - „Пирин“

„Лудогорец“ - „Локо“ (Сф)

VI кръг

„Арда“ - „Локо“ (Сф)

„Пирин“ - „Лудгорец“

„Черно море“ - ЦСКА

„Славия“ - ФК ЦСКА 1948

„Ботев“ (Вр) - „Локо“ (Пд)

„Левски“ - „Берое“

„Царско село“ - „Ботев“ (Пд)

VII кръг

„Ботев“ (Пд) - „Арда“

„Берое“ - „Царско село“

„Локо“ (Пд) - „Левски“

ФК ЦСКА 1948 - „Ботев“ (Вр)

ЦСКА - „Славия“

„Лудогорец“ - „Черно море“

„Локо“ (Сф) - „Пирин“

VIII кръг

„Арда“ - „Пирин“

„Черно море“ - „Локо“ (Сф)

„Славия“ - „Лудогорец“

„Ботев“ (Вр) – ЦСКА

„Левски“ - ФК ЦСКА 1948

„Царско село“ - „Локо“ (Пд)

„Ботев“ (Пд) - „Берое“

IX кръг

„Берое“ - „Арда“

„Локо“ (Пд) - „Ботев“ (Пд)

ФК ЦСКА 1948 - „Царско село“

ЦСКА - „Левски“

„Лудогорец“ - „Ботев“ (Вр)

„Локо“ (Сф) - „Славия“

„Пирин“ - „Черно море“

X кръг

„Арда“ - „Черно море“

„Славия“ - „Пирин“

„Ботев“ (Вр) - „Локо“ (Сф)

„Левски“ - „Лудогорец“

„Царско село“ - ЦСКА

„Ботев“ (Пд) – ФК ЦСКА 1948

„Берое“ - „Локо“ (Пд)

XI кръг

„Локо“ (Пд) - „Арда“

ФК ЦСКА 1948 - „Берое“

ЦСКА - „Ботев“ (Пд)

„Лудогорец“ - „Царско село“

„Локо“ (Сф) - „Левски“

„Пирин“ - „Ботев“ (Вр)

„Черно море“ - „Славия“

XII кръг

„Арда“ - „Славия“

„Ботев“ (Вр) - „Черно море“

„Левски“ - „Пирин“

„Царско село“ - „Локо“ (Сф)

„Ботев“ (Пд) - „Лудогорец“

„Берое“ - ЦСКА

„Локо“ (Пд) – ФК ЦСКА 1948

XIII кръг

ФК ЦСКА 1948 - „Арда“

ЦСКА - „Локо“ (Пд)

„Лудогорец“ - „Берое“

„Локо“ (Сф) - „Ботев“ (Пд)

„Пирин“ - „Царско село“

„Черно море“ - „Левски“

„Славия“ - „Ботев“ (Вр)

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