Горещи
Справочник
Внимание! Камъни хвърчат по колите на магистрала “Тракия”
Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни в района на пускането към тунела при Ихтиман на ав...
Кои са най-добрите български интериори показва списание "Идеален дом"
Новият брой и вече е на пазара! На страниците му са представени най-добрите архитекти и дизайне...
Православен календар за 7 август, вижте кои са имениците
Св. препмчк Дометий Персийски. Св. прпмчца Потамия, чудотворица (Вечерня с Молебен канон на Пре...
ТОП ТЕМИ OT Справочник
Проф. Рачев: Чакат ни горещини до второ пришествие
Горещини до второ пришествие. До 22 август няма да са крещящи температурите, но вторник-сряда щ...
Жега – до 40°, спасение по морето в почивните дни
Горещините продължават и през новата седмица Жегата продължава, спасението е около морето и в п...
Слънчево и топло време ни очаква на 7 август
Днес ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от стр...
Ноемврийски хороскоп: кои зодии имат най-много късмет в казино игрите
Ноември е месец на силни емоции, интуиция и внезапни обрати. При едни знаци това се проявява в ...
Как да избереш идеалната рокля според зодията си
Днес се обръщаме към звездите, за да разберем каква рокля най-много подхожда на дамите според з...
Пазете стомаха! До 23 февруари той ни боли заради ретроградния Марс
Докато планетата е в обратен ход, е време за предоговаряне на заеми и банкови кредити От 7 януа...
Внимание! Камъни хвърчат по колите на магистрала “Тракия”
Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни в района на пускането към тунела при Ихтиман на ав...
Въвеждат временна организация на движението по пътя Кърджали – Маказа другата седмица
През следващата седмица – от 10 до 14 август, за ремонтни дейности и премахване на рекламни съо...
Спират тировете по „Тракия“, „Струма“ и Кресненското дефиле
За повишаване безопасността на движение днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението ...
Майсторски шишчета със свинско месо и гъби
Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа...
Скумрия по средиземноморски с печени зеленчуци и маслини
Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа...
Пържени тиквички и патладжан с чеснови домати
Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа...
Зелено или черно? Коя серия PARKSIDE да изберете според проекта, по който работите
Топлите месеци са времето, в което най-често се захващаме с отлаганите ремонти и подобрения по ...
Шкафът за баня: две решения на проблема със съхранението
В модерното жилище банята трябва да изглежда елегантна и подредена и същевременно да осигурява ...
Сън за двама: как да изберем комфорт, когато нуждите са различни
Споделянето на едно легло е естествена част от съвместния живот, но това не означава, че двама ...
Православен календар за 7 август, вижте кои са имениците
Св. препмчк Дометий Персийски. Св. прпмчца Потамия, чудотворица (Вечерня с Молебен канон на Пре...
Днес е Преображение Господне! Ето кой има имен ден
Преображение Господне Този празник ни напомня едно от най-важните евангелски събития - явяванет...
На 6 август рожден ден имат
Петър Коларов, финансов директор на "Медийна група България" Александър Миланов, управител на B...