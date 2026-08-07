Хороскоп
Хороскоп за деня от Кети Мартинова
Овен
самоуверен, импулсивен, съжалителен, енергичен
Срещи и контакти поглъщат по-голяма част от времето ви. Ако ви предложат нещо, не бързайте да приемате и внимавайте да не ви излъжат или сами да се подведете. Едни ще пътуват, други наблягат на домашни проекти. * *** *****
Телец
находчив, задълбочен, отдаден, спокоен и уравновесен, снизходителен и отстъпчив
Най-важното е да повярвате, че започнатото ще ви изведе на добър край. Ако не отстъпвате от принципите си, успехът ви е гарантиран. Предстои разговор, внасящ яснота в конкретен проблем. Оживление има и в любовта. *** *** ****
Близнаци
логичен, любознателен, повърхностен
Предчувствието никога не ви е лъгало, послушайте вътрешния си глас и сега. Не става дума за обичайните делнични проблеми, а за нещо със специално значение за вас. В интимния живот емоциите са смесени. * ** ****
Рак
бранещ и предпазващ, чувствителен, верен
Този е един от силните ви дни. Моментът е важен за работата или бъдещето на важен проект. Затова нека вашата вяра прерасне в дълбока увереност и нагласата за победа ще ви отведе до целта. Някои се стягат за път. ****** **** ******
Лъв
щедър, горд, театрален
Успехът на начинанията ви зависи изключително от вашата предприемчивост и издръжливост. Откриете ли ги в себе си, ще убедите и околните в своята правота, а перспективите са най-благоприятни. ****** **** *****
Дева
практичен, ефикасен, критичен
Всичко се подрежда по желания начин, така че не пропускайте удобната възможност да промените нещата към по-добро. Бъдете уверени в реалността на плановете си и действайте. Късметът е с вас и в работата. ****** **** ****
Везни
коопериращ се, честен, ленив
Още веднъж проверете истинността на намеренията и разчетите си. Така ще уточните, а нищо чудно и да смените своята стратегия. Днешните събития внасят промени в плановете ви.За някои стартират новости вкъщи. ** ** ******
Скорпион
страстен, чувствителен, тревожен
Ето го деня на изненадите. Само че наред с приятните, има и неприятни. Старайте се да държите емоциите си под контрол и не бързайте да изказвате мнение или да правите каквото и да било, без да обмислите ситуацията докрай. ****** ****** ****
Стрелец
свободен, целенасочен и грижовен
Не се захващайте с работа, превишаваща вашите възможности. По-добре проверете колко сили и средства трябва да вложите в осъществяването на своите планове и дали сте готови на това.За някои най-важно е пътуване. * * *****
Козирог
благоразумен, предпазлив, и подозрителен
Ситуацията бързо се променя. Ако направите решаващата крачка, скоро ще получите независимостта, за която мечтаете. Може да става дума за работата, а може да се отнася и за нещо, с голямо значение за вас. ****** * *****
Водолей
демократичен, неконвенционален, безпристрастен
Достигнали сте до важен момент, така че не позволявайте никакви препятствия да попречат на устрема ви. Настъпва решаващата фаза, свързана с нови възможности или освобождаване от стари проблеми. Интимна радост. *** ****** *****
Риби
оригинален и изпълнен с въображение, чувствителен и с лесно отвличано внимание
Вярвайте в своята щастлива звезда. Бъдете оптимист и не й пречете да се прояви. Доверете се на инстинкта си и ще се уверите, че всичко в живота ви е крачка към вашето благополучие.На обещания обаче не се доверявайте. **** * ****