На 30 юли рожден ден имат

Радостин Кишишев, бивш футболен национал
Петя Неделчева, шампионка по бадминтон
Гери-Никол, певица
Мариян Огнянов, футболист
Ради Здравков (Радослав), треньор по футбол
Иво Иванов, бизнесмен
Алпер Мурадов, депутат в 46-ото НС
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Спорт по телевизията днес
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Екстремно високите температури у нас ще се задържат поне до към 12-13 август
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Георги Лозанов: Временно правителство с конкретни цели е утопия, при това не особено красива
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Нов финал! Антоанета Костадинова пак ще стреля за медал
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Печени тиквички с брашно от спелта
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Днес почитаме св. апостоли Сила, Силуан, Крискент