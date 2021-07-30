На 30 юли рожден ден имат

30.07.2021 06:11;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/10033214 www.24chasa.bg

Радостин Кишишев, бивш футболен национал

Петя Неделчева, шампионка по бадминтон

Гери-Никол, певица

Мариян Огнянов, футболист

Ради Здравков (Радослав), треньор по футбол

Иво Иванов, бизнесмен

Алпер Мурадов, депутат в 46-ото НС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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