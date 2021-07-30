На 30 юли рожден ден имат

18-годишният пловдивчанин Йосиф Миладинов плува изумително и се класира на финал на 100 м бътерфлай на олимпийските игри в Токио. Първи олимпийски финал за България в плуването от 33 години. Първи мъжки финал за България в историята. В полуфинала даде четвърто време с резултат 51,06 сек. Най-доброто му време и национален рекордо на България е 50