На 10 октомври рожден ден имат

10.10.2021 06:11;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/10267299 www.24chasa.bg

Ники Илиев, актьор и режисьор

Григорий, Великотърновски митрополит

Маргрет Николова, певица

Тома Биков, бивш депутат

Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален педагог

Петьо Петков-Шайбата, актьор

Юрий Щерк, постоянен представител на България при ООН и другите международни организации в Женева

Петър Жеков, футболна легенда, носител на “Златната обувка”

Константин Караджов, журналист и продуцент

Анастас Анастасов, член на Конституционния съд

Цачо Андрейковски, легендарен боксьор

Александър Сабанов, бивш депутат

Ст.н.с. Валери Цветанов, бивш министър на земеделието

Иван Динев-Устата, рап певец

Теодора Георгиева, бивш депутат

Антон Генов, бивш футболен съдия

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