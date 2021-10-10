На 10 октомври рожден ден имат

Огромно задръстване се е образувало на АМ ”Тракия” в посока София. Колоната от автомобили е дълга около 5 км в района на 15-и - 20-и км. Тапата се дължи на ремонта на мост в обратна посока, който налага сливането на двете движения в едното платно. Пътуващите към морето се придвижват, но бавно и на места изчакват