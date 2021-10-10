На 10 октомври рожден ден имат

Ники Илиев, актьор и режисьор
Григорий, Великотърновски митрополит
Маргрет Николова, певица
Тома Биков, бивш депутат
Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален педагог
Петьо Петков-Шайбата, актьор
Юрий Щерк, постоянен представител на България при ООН и другите международни организации в Женева
Петър Жеков, футболна легенда, носител на “Златната обувка”
Константин Караджов, журналист и продуцент
Анастас Анастасов, член на Конституционния съд
Цачо Андрейковски, легендарен боксьор
Александър Сабанов, бивш депутат
Ст.н.с. Валери Цветанов, бивш министър на земеделието
Иван Динев-Устата, рап певец
Теодора Георгиева, бивш депутат
Антон Генов, бивш футболен съдия