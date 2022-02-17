На 17 февруари рожден ден имат

Антонина Стоянова, председател на фондация "Ценности", експерт в Световната организация по интелектуална собственост в Женева
Проф. д-р Иван Черноземски, онколог
Антон Станков, адвокат, бивш министър на правосъдието
Пламен Георгиев, бивш председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
Румен Симеонов, банкер, бивш подуправител на БНБ
Доц. Стоян Сопотенски, хирург, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Иглика Трифонова, режисьор
Проф. Михаил Мелтев, режисьор
Проф. Христо Йоцов, джаз музикант, композитор, барабанист
Васил Тончев, социолог, директор на агенция “Сова-Харис”
Иван Кирилов Иванов, психолог, преподавател във ВУ “Св.св. Кирил и Методий”
Петър Петров, легендарен лекоатлет, олимпийски медалист
Мирослава Петрова, депутат
Петър Маринов, депутат от ДБ
Марин Янев, актьор
Ивайло Герасков, актьор
Д-р Силвия Атанасова, началник на отделение по вътрешни болести в МБАЛ “Бургасмед”
Бойко Митков - Бойо, скулптор