На 17 февруари рожден ден имат

Изпълнението на много оперативни програми вече е застрашено, казва изпълнителният директор на Камарата на строителите в България Не е проблемът в инхауса, а в начина, по който го прилагаме у нас - Господин Николов, вярно ли е, че дори за елементарно строителство у нас се чака за разрешение в пъти по-дълго, отколкото в Германия? - Да, вярно е