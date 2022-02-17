На 17 февруари рожден ден имат

17.02.2022 06:10;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/10899110 www.24chasa.bg

Антонина Стоянова, председател на фондация "Ценности", експерт в Световната организация по интелектуална собственост в Женева

Проф. д-р Иван Черноземски, онколог

Антон Станков, адвокат, бивш министър на правосъдието

Пламен Георгиев, бивш председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

Румен Симеонов, банкер, бивш подуправител на БНБ

Доц. Стоян Сопотенски, хирург, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Иглика Трифонова, режисьор

Проф. Михаил Мелтев, режисьор

Проф. Христо Йоцов, джаз музикант, композитор, барабанист

Васил Тончев, социолог, директор на агенция “Сова-Харис”

Иван Кирилов Иванов, психолог, преподавател във ВУ “Св.св. Кирил и Методий”

Петър Петров, легендарен лекоатлет, олимпийски медалист

Мирослава Петрова, депутат

Петър Маринов, депутат от ДБ

Марин Янев, актьор

Ивайло Герасков, актьор

Д-р Силвия Атанасова, началник на отделение по вътрешни болести в МБАЛ “Бургасмед”

Бойко Митков - Бойо, скулптор

Други от Справочник

На 17 февруари рожден ден имат

На 17 февруари рожден ден имат

„Софийска вода” временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. СНИМКА: Pixabay

Виж в кои квартали спират днес водата в София

„Пътна полиция” Снимка: архив

Ето състоянието на пътищата у нас по области

Днес църквата почита св. мчци Памфил и Порфирий

Днес църквата почита св. мчци Памфил и Порфирий

На 16 февруари рожден ден имат

На 16 февруари рожден ден имат

Пътно платно Снимка: Архив

Ето състоянието на пътищата у нас по области

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

  • mila
  • mama
  • zdrave
24 часа TV
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.