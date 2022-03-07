Православен календар за 7 март

Тя казва на шофьорите карайте пияни и упоени и ни убивайте Девет години затвор за убиеца на популярния журналист Милен Цветков. Не звучи малко, но всъщност е цинично кратко. Да, съдът не прие тезата на прокуратурата, че това е убийство, извършено в условията на евентуален умисъл. Тоест извършителят, тъй като е знаел какво може да последва от това