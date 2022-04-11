Валежите спират, но ще е студено

Преди обяд валежите навсякъде ще отслабнат, в много райони временно и ще спрат, и след обяд само на отделни места, главно в Централна България и планините, ще превали слабо, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Около и след обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява, вечерта над много райони - до предимно ясно. Ще остане ветровито, със силен вятър от север-северозапад. Ще бъде хладно, с минимални температури между 2° и 7°, в София - около 4°. Максималните ще са между 10° и 15°, в София - около 10°.