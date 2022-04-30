На 30 април рожден ден имат

Васил Василев- Зуека, актьор
Владислав Горанов, бивш министър на финансите
Чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, биофизик, заместник-председател на БАН, директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана
Андрей Евтимов, изпълнителен директор на “Доверие Брико” АД, член на УС на КРИБ
Васил Петров, джаз и поппевeц
Боян Иванович, главен изпълнителен директор на комуникационната агенция d:istinkt
Атанас Камбитов, бивш кмет на Благоевград
Д-р Велко Минчев, началник на Отделение по медицинска онкология в УМБАЛ “Софиямед”
Георги Кузманов, член на Висшия съдебен съвет
Д-р Петко Димов, началник на Отделение по хирургия в МБАЛ “Бургасмед”
Стефан Кисьов, писател
Трендафилка Немска, тонрежисьор
Филип Киркоров, руски поппевец с български корени