На 30 април рожден ден имат

30.04.2022 06:11;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/11478754 www.24chasa.bg

Васил Василев- Зуека, актьор

Владислав Горанов, бивш министър на финансите

Чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров, биофизик, заместник-председател на БАН, директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана

Андрей Евтимов, изпълнителен директор на “Доверие Брико” АД, член на УС на КРИБ

Васил Петров, джаз и поппевeц

Боян Иванович, главен изпълнителен директор на комуникационната агенция d:istinkt

Атанас Камбитов, бивш кмет на Благоевград

Д-р Велко Минчев, началник на Отделение по медицинска онкология в УМБАЛ “Софиямед”

Георги Кузманов, член на Висшия съдебен съвет

Д-р Петко Димов, началник на Отделение по хирургия в МБАЛ “Бургасмед”

Стефан Кисьов, писател

Трендафилка Немска, тонрежисьор

Филип Киркоров, руски поппевец с български корени

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На 30 април рожден ден имат

На 30 април рожден ден имат

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