На 30 април рожден ден имат

Времето в началото на май ще е облачно и хладно, с малко повече валежи, прогнозира проф. Георги Рачев в ефира на bTV. "Няма да вали от сутрин до вечер, но ще е облачно, ще е хладно", отбеляза той. "Картата на Европейския център за средносрочни прогнози показва аномалия на валежите за месец май. Валежите трябва да бъдат малко по-малко от нормалните