На 25 юни рожден ден имат

Проф. д-р Петър Стоянович, историк, журналист, сценарист, бивш министър на културата

Данаил Кирилов, бивш министър на правосъдието

Чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет

Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Илчев, историк, бивш ректор на СУ “Св. Климент Охридски”

Йордан Динев, строителен предприемач

Костадин Костадинов, бивш футболист, треньор

Любомир Коларов, журналист, бивш депутат

Нина Николина, певица

Проф. дн Пенчо Пенчев, декан на Стопанския факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, бивш областен управител на Велико Търново

Д-р Румяна Тодорова, дерматолог, бивш директор на НЗОК

Цветан Лъжански, бизнесмен

Юлияна Дончева, журналистка, бивша депутатка