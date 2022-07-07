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Руло от тиквички с риба тон

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На 7 юли рожден ден имат

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Антон Радичев, актьор

Д-р Таня Андреева, акушер-гинеколог, бивш министър на здравеопазването

Проф. д-р Владимир Михайлов, изкуствовед

Проф. Пенчо Пенев, бивш министър на правосъдието и конституционен съдия

Иван Токаджиев, художник, бивш директор на БНТ

Мая Вапцарова, кинорежисьор

Силвия Петкова, актриса

Петър Янков, метеоролог, управител на ТВ МЕТ

Доц. д-р Бойко Великов, бивш директор на БОРКОР

Д-р Венцислав Грозев, бивш председател на БЛС

Живко Вангелов, световен и европейски шампион по класическа борба

Бончо Генчев, бивш футболист, национал от САЩ'94

Валери Лачовски, депутат

Екатерина Томова, писателка

Кирил Ефремов, актьор

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