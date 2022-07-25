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На 25 юли рожден ден имат

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Сашо Диков, журналист и тв водещ

Боян Магдалинчев, член и представляващ Висшия съдебен съвет

Никола Филчев, член на експертния съвет към главния прокурор Иван Гешев, бивш главен прокурор

Проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК

Къци Вапцаров, шоумен

Ангел Костов, помощник-директор административно-стопанска дейност в УМБАЛ “Софиямед”

Боян Чуков, международен анализатор

Евгения Атанасова, журналистка

Иван Алексиев, кмет на Поморие

Кирчо Атанасов, бивш зам.-министър на образованието и науката

Панайот Рейзи, бивш кмет на Созопол

Александър Стефанов, скулптор и художник

Ангел Попов, бивш зам.-министър на транспорта

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