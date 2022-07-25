На 25 юли рожден ден имат

Сашо Диков, журналист и тв водещ
Боян Магдалинчев, член и представляващ Висшия съдебен съвет
Никола Филчев, член на експертния съвет към главния прокурор Иван Гешев, бивш главен прокурор
Проф. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК
Къци Вапцаров, шоумен
Ангел Костов, помощник-директор административно-стопанска дейност в УМБАЛ “Софиямед”
Боян Чуков, международен анализатор
Евгения Атанасова, журналистка
Иван Алексиев, кмет на Поморие
Кирчо Атанасов, бивш зам.-министър на образованието и науката
Панайот Рейзи, бивш кмет на Созопол
Александър Стефанов, скулптор и художник
Ангел Попов, бивш зам.-министър на транспорта