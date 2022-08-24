ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Павел Колев посрещна рождения си ден в Шампионскат...

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/12354637 www.24chasa.bg

На 24 август рожден ден имат

524

Павел Колев, журналист, веню мениджър в УЕФА, бивш изпълнителен директор на "Левски"

Димитър Шумаров, изпълнителен директор и главен финансов директор на Пощенска банка

Проф. Георги Фотев, социолог, почетен професор на Нов български университет

Ради Найденов, посланик в Швейцария

Д-р Иванка Ципоркова, началник на отделение по очни боести в УМБАЛ “ЗДРАВЕ”, Пазарджик

Иван Петков, дипломат

Силвия Рангелова-Сунгарска, актриса

Проф. д-р Виктор Златков, бивш ректор на МУ - София

Костадин Филипов, журналист

Четете още

Още от Празници

Водещи новини