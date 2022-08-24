На 24 август рожден ден имат

Павел Колев, журналист, веню мениджър в УЕФА, бивш изпълнителен директор на "Левски"

Димитър Шумаров, изпълнителен директор и главен финансов директор на Пощенска банка

Проф. Георги Фотев, социолог, почетен професор на Нов български университет

Ради Найденов, посланик в Швейцария

Д-р Иванка Ципоркова, началник на отделение по очни боести в УМБАЛ “ЗДРАВЕ”, Пазарджик

Иван Петков, дипломат

Силвия Рангелова-Сунгарска, актриса

Проф. д-р Виктор Златков, бивш ректор на МУ - София

Костадин Филипов, журналист