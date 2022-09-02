На 2 септември рожден ден имат

Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание "Минута е много

Мая Георгиева, зам.-председател на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка

Проф. д-р Мария Миланова, началник на Клиника по кардиология в УМБАЛСМ “Пирогов”

Иван Тенев, светски хроникьор, шеф на “Агенция Тенев”

Найден Зеленогорски, лидер на гражданско сдружение “Достойнството на един народ ” (ДЕН)

Петър Бочуков, журналист

Радослав Великов, олимпийски медалист по борба свободен стил

Елица Тодорова, певица

Александър Томаш, треньор по футбол

Мартин Иванов, историк, бивш председател на Държавна агенция “Архиви”

Рашко Узунов, кинорежисьор