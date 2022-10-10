На 10 октомври рожден ден имат

Григорий, Великотърновски митрополит
Анастас Анастасов, бивш конституционен съдия
Антон Генов, бивш футболен съдия
Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието, председател на развъдна асоциация “Джерсей”
Константин Караджов, журналист и продуцент
Иван Динев-Устата, рап певец
Кирил Манолов, оперен певец
Маргрет Николова, певица
Петьо Петков - Шайбата, актьор
Петър Жеков, футболна легенда, носител на “Златната обувка”
Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален педагог
О.з. ген. Тодор Бояджиев, основател на Българския евроатлантически разузнавателен форум
Тома Биков, бивш депутат
Цачо Андрейковски, легендарен боксьор
Юрий Щерк, постоянен представител на България при ООН и другите международни организации в Женева