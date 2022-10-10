На 10 октомври рожден ден имат

Григорий, Великотърновски митрополит

Анастас Анастасов, бивш конституционен съдия

Антон Генов, бивш футболен съдия

Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието, председател на развъдна асоциация “Джерсей”

Константин Караджов, журналист и продуцент

Иван Динев-Устата, рап певец

Кирил Манолов, оперен певец

Маргрет Николова, певица

Петьо Петков - Шайбата, актьор

Петър Жеков, футболна легенда, носител на “Златната обувка”

Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален педагог

О.з. ген. Тодор Бояджиев, основател на Българския евроатлантически разузнавателен форум

Тома Биков, бивш депутат

Цачо Андрейковски, легендарен боксьор

Юрий Щерк, постоянен представител на България при ООН и другите международни организации в Женева