ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Камионът, взривил Кримския мост, е тръгнал ...

Времето София  / 
Видео Подкаст
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/12752288 www.24chasa.bg

На 10 октомври рожден ден имат

1744

Григорий, Великотърновски митрополит

Анастас Анастасов, бивш конституционен съдия

Антон Генов, бивш футболен съдия

Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието, председател на развъдна асоциация “Джерсей”

Константин Караджов, журналист и продуцент

Иван Динев-Устата, рап певец

Кирил Манолов, оперен певец

Маргрет Николова, певица

Петьо Петков - Шайбата, актьор

Петър Жеков, футболна легенда, носител на “Златната обувка”

Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален педагог

О.з. ген. Тодор Бояджиев, основател на Българския евроатлантически разузнавателен форум

Тома Биков, бивш депутат

Цачо Андрейковски, легендарен боксьор

Юрий Щерк, постоянен представител на България при ООН и другите международни организации в Женева

Четете още

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Водещи новини