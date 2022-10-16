Предимно слънчево време ни очаква в неделния ден

Днес преди обяд в котловините и около водните басейни ще има мъгли. Минималните температури ще са между 3° и 8°, по Черноморието до 10°-14°.

Максималните слабо ще се повишат - от 16° до 21°, в София - около 18°. Ще преобладава слънчево време, в комбинация със слаб, в източните райони - до умерен североизточен вятър.

Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, ще духа до умерен североизточен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, пише БНТ.

В планините също ще преобладава слънчево време и вятърът ще е до умерен с посока от север-североизток.

Температурите ще се повишат с около градус-два и максималните в курортите ще са от 6° на Алеко, 11° в Боровец, 13° в Пампорово до 15° в Банско.

Не само у нас - затоплянето и на Балканите ще продължи. В по-голямата част от полуострова ще бъде и слънчево.. Повече облаци ще има само в Европейска Турция, където на отделни места ще превали.

И у нас, през първата половина от новата седмица ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост или мъгла. Минималните температури ще се понижат, за разлика от максималните, които ще продължат да се повишават, повече в планинските райони. В средата на седмицата предстоят валежи и ново захлаждане.