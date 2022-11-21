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Германия предлага на Полша ракети "Пейтриът"

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На 21 ноември рожден ден имат

700

Крум Зарков, министър на правосъдието

Проф. д-р Алексей Савов, началник на Националната генетична лаборатория в “Майчин дом”

Антоан Николов, бизнесмен, бивш председател на СОС

Асен Владимиров, сценарист, режисьор и продуцент

Валери Първанов, прокурор

Д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване, изпълнителен директор на здравноосигурителен фонд “Доверие”, бивш министър на здравеопазването

Младен Маринов, депутат в 48-ото НС, бивш министър на вътрешните работи

Доц. д-р Петър Бояджиев, бивш министър на здравеопазването

Райна Константинова, журналистка, член на Обществения съвет на БНР, негов дългогодишен председател

Стоян Роянов, музикант и певец

Христо Бисеров, бивш зам.-председател на ДПС, бивш депутат

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