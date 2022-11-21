На 21 ноември рожден ден имат

Крум Зарков, министър на правосъдието
Проф. д-р Алексей Савов, началник на Националната генетична лаборатория в “Майчин дом”
Антоан Николов, бизнесмен, бивш председател на СОС
Асен Владимиров, сценарист, режисьор и продуцент
Валери Първанов, прокурор
Д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване, изпълнителен директор на здравноосигурителен фонд “Доверие”, бивш министър на здравеопазването
Младен Маринов, депутат в 48-ото НС, бивш министър на вътрешните работи
Доц. д-р Петър Бояджиев, бивш министър на здравеопазването
Райна Константинова, журналистка, член на Обществения съвет на БНР, негов дългогодишен председател
Стоян Роянов, музикант и певец
Христо Бисеров, бивш зам.-председател на ДПС, бивш депутат