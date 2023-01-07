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На 7 януари рожден ден имат

1348

Георги Господинов, поет и писател

Проф. д-р Светослав Николов, д.м.н., ръководител на Клиниката по обща урология във ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Проф. д-р Анна-Мария Борисова, началник на Клиниката по ендокринология в УМБАЛ “Софиямед”

Доц. д-р Елена Порязова, началник-отделение по Клинична патология в УМБАЛ “Пълмед”

Андрей Янев, художник

Братан Ценов, световен и европейски шампион по борба класически стил, старши треньор на мъжкия ни национален отбор по класическа борба

Велизар Енчев, журналист

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