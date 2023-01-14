На 14 януари рожден ден имат

Проф. дфн Веселин Александров, метеоролог, директор на департамент “Метеорология” в Национален институт по метеорология и хидрология на БАН

Светлана Бошнакова, член на ВСС

Веселин Калановски, актьор

Асен Драгнев, композитор

Мария Ангелиева, пълномощен министър в Службата по търговско-икономически въпроси в Лондон

Марта Петкова, примабалерина на Софийската опера и балет

Д-р Веселин Радичев, началник АГ отделение в МБАЛ “Здраве” - Велинград

Иван Марков, главен секретар на Министерство на транспорта

Митко Динев, бизнесмен, бард и поет

Борис Аладжов, депутат