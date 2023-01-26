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Ех, депутати, къде са ви законите?

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На 26 януари рожден ден имат

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Божидар Колев, собственик на "Технополис" и "Практикер"

Боян Новански, член на ВСС

Борис Димитров, бивш председател на Държавната комисия по сигурността на информацията

Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП “Глас народен”

Йордан Йончев-Гъмзата, музикант от “Ку-ку бенд”

Валентин Йорданов, дългогодишен председател на федерацията по борба, олимпийски, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба

Даниел Цочев, актьор

Георги Дилков-Лорда, адвокат

Людмил Каравасилев, директор “Корпоративни комуникации” в Yettel

Радка Попова, европейска шампионка по биатлон

Главен комисар Петър Тодоров, главен секретар на МВР

Алена (Светлана Тилкова), астроложка

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