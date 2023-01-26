На 26 януари рожден ден имат

Божидар Колев, собственик на "Технополис" и "Практикер"
Боян Новански, член на ВСС
Борис Димитров, бивш председател на Държавната комисия по сигурността на информацията
Светослав Витков-Светльо, певец и музикант, председател на ПП “Глас народен”
Йордан Йончев-Гъмзата, музикант от “Ку-ку бенд”
Валентин Йорданов, дългогодишен председател на федерацията по борба, олимпийски, седемкратен световен и европейски шампион по свободна борба
Даниел Цочев, актьор
Георги Дилков-Лорда, адвокат
Людмил Каравасилев, директор “Корпоративни комуникации” в Yettel
Радка Попова, европейска шампионка по биатлон
Главен комисар Петър Тодоров, главен секретар на МВР
Алена (Светлана Тилкова), астроложка