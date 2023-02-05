На 5 февруари рожден ден имат

Вяра Анкова, журналист, бивш генерален директор на БНТ, сега работи в "Нова Броудкастинг Груп"

Александър Пулев, министър на иновациите и растежа в служебното правителство на Гълъб Донев

Росица Лисичкова, финансист

Ангел Симеонов, поет, бизнесмен и колекционер на българско изобразително изкуство

Антони Дончев, пианист, композитор и диригент на Биг бенда на Българското национално радио

Акад. Валентин Бобевски, композитор и диригент

Елин Топузаков, бивш футболист, треньор

Емил Велев-Кокала, бивш футболист, треньор

Ирина Флорин, поп певица

Йордан Йорданов, почетен генерален консул на Унгария във Варна

Пламен Ранчев, адвокат

Проф. Светослав Кокалов, художник, сценограф и педагог