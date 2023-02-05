На 5 февруари рожден ден имат

Вяра Анкова, журналист, бивш генерален директор на БНТ, сега работи в "Нова Броудкастинг Груп"
Александър Пулев, министър на иновациите и растежа в служебното правителство на Гълъб Донев
Росица Лисичкова, финансист
Ангел Симеонов, поет, бизнесмен и колекционер на българско изобразително изкуство
Антони Дончев, пианист, композитор и диригент на Биг бенда на Българското национално радио
Акад. Валентин Бобевски, композитор и диригент
Елин Топузаков, бивш футболист, треньор
Емил Велев-Кокала, бивш футболист, треньор
Ирина Флорин, поп певица
Йордан Йорданов, почетен генерален консул на Унгария във Варна
Пламен Ранчев, адвокат
Проф. Светослав Кокалов, художник, сценограф и педагог