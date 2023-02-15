На 15 февруари рожден ден имат

Николай Берковски, отговорен секретар на в. "Българска армия"
Валери Божинов, футболист
Д-р Алеко Кюркчиев, ръководител на Отделение за профилактика на тромбоемболизма във ВМА, бивш депутат
Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог
Гл. инспектор Ангел Папалезов, началник на сектор “Престъпления с културно-исторически ценности” в ГД “Национална полиция”
Антоанета Байчева, бивш генерален консул на България във Франкфурт на Майн
Проф. Божидар Бояджиев, художник
Д-р Валя Петрова, началник микробиологична лаборатория в МБАЛ “Проф. Д. Ранев”, Пещера
Виргиния Здравкова, модна дизайнерка
Проф. Гарабед Минасян, макроикономист
Арх. Георги Стоев, главен архитект на Казанлък, бивш зам.-министър на културата
Деси Банова-Плевнелиева, тв водеща
Емил Гъргоров-Бадема, бивш футболен национал
Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка
Д-р Маринела Димова, началник микробиологична лаборатория в МБАЛ “Бургасмед”
Росен Рашев-Рошпака, художник
Д-р Цветко Георгиев, завеждащ Отделение по хирургия на новороденото в УМБАЛСМ “Пирогов”, лекар на годината 2018