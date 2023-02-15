На 15 февруари рожден ден имат

Николай Берковски, отговорен секретар на в. "Българска армия"

Валери Божинов, футболист

Д-р Алеко Кюркчиев, ръководител на Отделение за профилактика на тромбоемболизма във ВМА, бивш депутат

Акад. Ангел Гълъбов, вирусолог

Гл. инспектор Ангел Папалезов, началник на сектор “Престъпления с културно-исторически ценности” в ГД “Национална полиция”

Антоанета Байчева, бивш генерален консул на България във Франкфурт на Майн

Проф. Божидар Бояджиев, художник

Д-р Валя Петрова, началник микробиологична лаборатория в МБАЛ “Проф. Д. Ранев”, Пещера

Виргиния Здравкова, модна дизайнерка

Проф. Гарабед Минасян, макроикономист

Арх. Георги Стоев, главен архитект на Казанлък, бивш зам.-министър на културата

Деси Банова-Плевнелиева, тв водеща

Емил Гъргоров-Бадема, бивш футболен национал

Ива Пранджева, лекоатлетка и треньорка

Д-р Маринела Димова, началник микробиологична лаборатория в МБАЛ “Бургасмед”

Росен Рашев-Рошпака, художник

Д-р Цветко Георгиев, завеждащ Отделение по хирургия на новороденото в УМБАЛСМ “Пирогов”, лекар на годината 2018