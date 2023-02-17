На 17 февруари рожден ден

Проф. Иван Черноземски, онколог

Милен Бъзински, частен съдебен изпълнител

Антонина Стоянова, учредител и председател на фондация “Ценности”, експерт в Световната организация по интелектуална собственост в Женева

Антон Станков, адвокат, бивш министър на правосъдието

Румен Симеонов, банкер, бивш подуправител на БНБ

Доц. Стоян Сопотенски, хирург в “Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Иглика Трифонова, режисьор

Проф. Михаил Мелтев, режисьор

Проф. Христо Йоцов, джаз музикант, композитор, барабанист

Васил Тончев, социолог, директор на агенция “Сова-Харис”

Иван Кирилов Иванов, психолог, преподавател във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”

Петър Петров, лекоатлет, олимпийски медалист

Марин Янев, актьор

Ивайло Герасков, актьор

Д-р Силвия Атанасова, началник-отделение по вътрешни болести в МБАЛ “Бургасмед”

Бойко Митков - Бойо, скулптор