На 17 февруари рожден ден

Проф. Иван Черноземски, онколог
Милен Бъзински, частен съдебен изпълнител
Антонина Стоянова, учредител и председател на фондация “Ценности”, експерт в Световната организация по интелектуална собственост в Женева
Антон Станков, адвокат, бивш министър на правосъдието
Румен Симеонов, банкер, бивш подуправител на БНБ
Доц. Стоян Сопотенски, хирург в “Пирогов”, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”
Иглика Трифонова, режисьор
Проф. Михаил Мелтев, режисьор
Проф. Христо Йоцов, джаз музикант, композитор, барабанист
Васил Тончев, социолог, директор на агенция “Сова-Харис”
Иван Кирилов Иванов, психолог, преподавател във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
Петър Петров, лекоатлет, олимпийски медалист
Марин Янев, актьор
Ивайло Герасков, актьор
Д-р Силвия Атанасова, началник-отделение по вътрешни болести в МБАЛ “Бургасмед”
Бойко Митков - Бойо, скулптор