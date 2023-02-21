На 21 февруари рожден ден имат

Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт

Маргарита Петкова, поетеса

Проф. д-р Славчо Томов, бивш ректор на Медицинския университет - Плевен

Пламен Орешарски, финансист, министър-председател на България (май 2013 - август 2014 г.)

Проф. Емилия Друмева, експерт по конституционно право, секретар по правни въпроси на президента Румен Радев, бивш конституционен съдия

Дончо Папазов, мореплавател

Кирил Дончев, композитор

Киро Киров, бизнесмен

Максим Горанов, музикант

Васил Докев-Вадо, художник