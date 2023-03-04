На 4 март рожден ден имат

Димитър Димитров, издател на "Медийна група България Холдинг"
Вероника Имова, член на Висшия съдебен съвет
Доц. д-р Григорий Вазов, член на Фискалния съвет, създател и бивш ректор на Висшето училище по застраховане и финанси
Емел Етем-Тошкова, бивш вицепремиер и депутат
Зелма Алмалех, журналистка
Киркор Киркоров, световен и европейски шампион по бокс
Младен Кърстаич, треньор на националния отбор по футбол
Теодосий Спасов, музикант и композитор
Д-р Петър Муховски, началник-отделение по кардиология в МБАЛ “Бургасмед”