На 4 март рожден ден имат

Димитър Димитров, издател на "Медийна група България Холдинг"

Вероника Имова, член на Висшия съдебен съвет

Доц. д-р Григорий Вазов, член на Фискалния съвет, създател и бивш ректор на Висшето училище по застраховане и финанси

Емел Етем-Тошкова, бивш вицепремиер и депутат

Зелма Алмалех, журналистка

Киркор Киркоров, световен и европейски шампион по бокс

Младен Кърстаич, треньор на националния отбор по футбол

Теодосий Спасов, музикант и композитор

Д-р Петър Муховски, началник-отделение по кардиология в МБАЛ “Бургасмед”