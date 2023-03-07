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Православен календар за 7 март

2552

Св. свщмчци Василий, Ефрем, Капитон и др.

Християните били преследвани по времето на Диоклетиан. Затова патриархът пратил няколко епископи в различни страни да проповядват светото Евангелие. Ефрем и Василий били двама от тях. Те утешавали гонените християни и увещавали езичниците да се обърнат към Бог. Ефрем стигнал до река Дунав, проповядвайки словото Божие. Много хора приели от него св. кръщение, но повечето го посрещали враждебно. С търпение понасял гоненията и най-после бил посечен с меч. Василий продължил да проповядва в Херсон.

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